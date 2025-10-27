El Papa y el primer ministro de Hungría abordan el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Próximo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha reunido este lunes en audiencia con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán y han abordado el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Posteriormente, Orbán ha mantenido un encuentro con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, acompañado por el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

Durante el "cordial encuentro" en la Secretaría de Estado, han destacado la "sólida relación bilateral" y han expresado "el reconocimiento por el compromiso de la Iglesia Católica con la promoción del desarrollo social y el bienestar de la comunidad húngara, con especial atención al papel de la familia, la educación y el futuro de los jóvenes, así como a la importancia de proteger a las comunidades cristianas más vulnerables", según señala el Vaticano.