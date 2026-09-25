El Papa propone la reconstrucción de Notre-Dame como modelo de "acogida y participación"

1120342.1.260.149.20260925193402 El Papa en Francia. - Pierre Teyssot/AGF via ZUMA Pres / DPA

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha puesto la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, cuyo techo fue destruido por un incendio en 2019, como modelo de "acogida y participación". Así lo ha indicado durante la homilía pronunciada en la celebración de las Vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y seminaristas en el templo.

"La reconstrucción de la Catedral ha sido ocasión de un encuentro que ha ampliado los espacios de la acogida y de la participación más allá de las fronteras de la pertenencia eclesial. Queridos obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y seminaristas de Francia: ¡dejaos inspirar por lo que aquí ha sucedido!", ha subrayado el Pontífice.

Además, durante la homilía, Robert Prevost ha invitado a "desenmascarar" las "relaciones de poder injustas" y a custodiar "la justicia y la paz", según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

"La escucha comunitaria de las Escrituras y la oración nos capacitan, en efecto, para contemplar los acontecimientos históricos a la luz de Dios, haciéndonos más conscientes de nuestras responsabilidades, para desenmascarar las relaciones de poder injustas y custodiar los brotes de justicia y de paz. Es entonces la esperanza la que nos mueve y no la resignación. Y es de ahí de donde nacen vínculos de mayor fraternidad, redes de solidaridad", ha remarcado.