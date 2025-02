El Papa recuerda a los migrantes en Cuaresma y cita a santa Teresa: "Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día"

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha invitado a "caminar juntos" y a confrontarse con la realidad congreta de los migrantes en su mensaje para la Cuaresma 2025 y ha recordado las palabras de Santa Teresa de Jesús: "Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora".

En su mensaje, publicado este martes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Francisco --que se encuentra hospitalizado desde hace 11 días por una neumonía bilateral-- recuerda que "con el signo penitencial de las cenizas en la cabeza", se inicia "la peregrinación anual de la santa cuaresma, en la fe y en la esperanza".

En concreto, el Papa cita el lema del Jubileo, 'Peregrinos de esperanza y evoca el largo viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, narrado en el libro del Éxodo. "No podemos recordar el éxodo bíblico sin pensar en tantos hermanos y hermanas que hoy huyen de situaciones de miseria y de violencia, buscando una vida mejor para ellos y sus seres queridos", subraya.

En este sentido, el Papa propone a los católicos como examen de Cuaresma que se "confronten con la realidad concreta de algún inmigrante o peregrino", dejando que les "interpele".

"Porque todos somos peregrinos en la vida. Cada uno puede preguntarse: ¿Cómo me dejo interpelar por esta condición? ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza; o satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y falta de dignidad?", añade.

En segundo lugar, pide "caminar juntos, ser sinodales" y nunca "viajeros solitarios". "Caminar juntos significa ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de hijos de Dios; significa caminar codo a codo, sin pisotear o dominar al otro, sin albergar envidia o hipocresía, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. Vamos en la misma dirección, hacia la misma meta, escuchándonos los unos a los otros con amor y paciencia", señala.

Así, pide a los católicos que en esta cuaresma, se pregunten si en su vida, en sus familias, en los lugares donde trabajan, en las comunidades parroquiales o religiosas, son capaces de caminar con los demás, de escuchar, "de vencer la tentación de encerrarse en nuestra autorreferencialidad", ocupándose solamente de sus necesidades.

"Preguntémonos ante el Señor si somos capaces de trabajar juntos como obispos, presbíteros, consagrados y laicos, al servicio del Reino de Dios; si tenemos una actitud de acogida, con gestos concretos, hacia las personas que se acercan a nosotros y a cuantos están lejos; si hacemos que la gente se sienta parte de la comunidad o si la marginamos", precisa.

En tercer lugar, propone recorrer este camino "juntos en la esperanza de una promesa". "La muerte ha sido transformada en victoria y en esto radica la fe y la esperanza de los cristianos, en la resurrección de Cristo. Esta es, por tanto, la tercera llamada a la conversión: la de la esperanza, la de la confianza en Dios y en su gran promesa, la vida eterna", puntualiza el Papa.

"Debemos preguntarnos: ¿poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados, o me comporto como si pudiera salvarme solo? ¿Anhelo la salvación e invoco la ayuda de Dios para recibirla? ¿Vivo concretamente la esperanza que me ayuda a leer los acontecimientos de la historia y me impulsa al compromiso por la justicia, la fraternidad y el cuidado de la casa común, actuando de manera que nadie quede atrás?", remarca.

En este sentido, Francisco recuerda las palabras de santa Teresa de Jesús: "Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo".