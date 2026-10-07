El Papa reivindica el valor de la misión y agradece el apoyo al Domund en el centenario de su creación

León XIV - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha agradecido los frutos que, a su juicio, ha dado el Domingo Mundial de las Misiones (Domund) desde que su predecesor Pío XI lo instituyera hace ahora cien años y ha animado a los cristianos a participar en la celebración de esta jornada, que este año se celebra bajo el lema 'Uno en Cristo, unidos en la misión'.

En un videomensaje difundido a once días de la celebración del Domund, León XIV ha recordado que Pío XI creó esta jornada con el objetivo de impulsar en las diócesis y parroquias una mayor comprensión de la importancia de la tarea misionera, promover la oración por la evangelización, fomentar las vocaciones misioneras y apoyar el trabajo de las Obras Misionales Pontificias (OMP).

El Pontífice ha señalado que este objetivo ha tenido también un impacto en su propia vida. En este sentido, ha explicado que las oraciones ofrecidas al "Señor de la mies" contribuyeron a preparar su corazón para escuchar la llamada de Jesús y seguirlo como misionero agustino. Asimismo, ha agradecido las colaboraciones económicas y las oraciones que sostuvieron su labor misionera en Perú, así como la de "incontables personas" en todo el mundo.

León XIV ha explicado igualmente el lema elegido para este año, 'Uno en Cristo, unidos en la misión', con el que, según ha señalado, se invita a los cristianos a colaborar "como una sola familia", con la asistencia del Espíritu Santo, para llevar a todos y en todas partes a una comunión de fe en Cristo.

En este contexto, ha animado a todos los cristianos a unirse a la celebración del Domund, al considerar que cada uno tiene un "papel único en la contribución a la obra salvífica de Jesús". Sus oraciones y su apoyo concreto, ha añadido, serán de ayuda para llevar "el Evangelio del amor de Dios a todos", especialmente a "los más pobres y necesitados".

El Papa ha concluido su mensaje agradeciendo a quienes año tras año han colaborado con el Domund y ha destacado la importancia de continuar con el legado del Domingo Mundial de las Misiones y de apoyar la misión evangelizadora de la Iglesia en todo el mundo.

Según los datos ofrecidos por las Obras Misionales Pontificias con motivo del centenario, en los territorios de misión, destinatarios de las ayudas del Domund, el número de católicos ha pasado de 9,6 millones en 1925 a 346 millones en la actualidad. Asimismo, el número de parroquias ha aumentado de 627 en 1925 a 41.056 en la actualidad.

Las OMP atribuyen este crecimiento a la labor del clero y los fieles locales, a los cientos de misioneros que partieron para desarrollar su labor y a la oración, el ofrecimiento y la generosidad de católicos de todo el mundo a lo largo de este siglo.