El Papa se reunirá con el príncipe Alberto y celebrará una misa en el Estadio Louis II, en su viaje de 9 horas a Mónaco

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se reunirá con el príncipe Alberto, con la comunidad católica, los jóvenes y los catecúmenos, y presidirá una misa en el Estadio Louis II, durante su viaje de menos de 9 horas al Principado de Mónaco, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo.

Según el programa oficial del viaje, publicado este lunes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, León XIV llegará en helicóptero a la pequeña ciudad-Estado, siendo el primer Papa en visitar este lugar donde el catolicismo es la religión oficial, tal y como establece su Constitución.

La primera cita tendrá lugar a las 9:25 horas en el Palacio del Príncipe de Mónaco, donde tendrá lugar una ceremonia de bienvenida y, a continuación, el Papa realizará una visita de cortesía al Príncipe Alberto.

Junto a él y a la princesa Charlène, se asomará al balcón para saludar a los ciudadanos que se congreguen en la plaza de Palacio, según ha detallado el Palacio del Príncipe de Mónaco en un comunicado.

A las 11:00, participará en un encuentro con la comunidad católica en la Catedral de la Inmaculada Concepción y, posteriormente, en un encuentro con los jóvenes y catecúmenos en la zona frente a la Iglesia de Santa Devota.

Tras una pausa para almorzar y descansar, a las 15:30 horas, celebrará una misa en el Estadio Louis II, el recinto deportivo que lleva el nombre del príncipe que reinó entre 1922 y 1949, donde el Mónaco disputa sus partidos, y al término de la misma, a las 17:35 horas, tendrá lugar la despedida oficial en el helipuerto de Mónaco. Su llegada al Vaticano está prevista a las 19:45 horas.

El príncipe Alberto de Mónaco fue recibido en el Vaticano el pasado 17 de enero, junto con la princesa Charlène. Según informó entonces la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se hizo referencia a "la histórica y significativa contribución de la Iglesia católica a la vida social del Principado" y se abordaron temas como "la protección del medio ambiente, la ayuda humanitaria, la defensa y promoción de la dignidad humana" y se intercambiaron puntos de vista sobre la actualidad internacional, "con especial énfasis en la paz y la seguridad".

Junto con el programa, la Santa Sede ha dado a conocer el lema del viaje, 'Yo soy el camino, la verdad y la vida', y el logotipo que presenta, en la parte superior izquierda, la imagen en blanco y negro del Papa, sonriente y bendiciendo, con las vestiduras litúrgicas, la mitra y el báculo.

A la derecha se observa la figura de la torre del Palacio del Príncipe de Mónaco, de color amarillo claro, que recuerda la bandera del Vaticano. La parte inferior está ocupada por la inscripción que anuncia el viaje, el nombre de 'Léon XIV' y de 'Mónaco', que destaca por el rojo de la bandera nacional.