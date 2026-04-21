El Papa, ante Teodoro Obiang: "El nombre de Dios no puede ser profanado por la voluntad de dominio"

El Papa León XIV con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en el Palacio Presidencial, en Malabo. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido no invocar el nombre de Dios para justificar decisiones y acciones que causan la muerte y no profanar su nombre por la "voluntad de dominio", en su discurso pronunciado este martes ante las autoridades de Guinea Ecuatorial, entre las que se encontraba el presidente del país, Teodoro Obiang, --que llegó al poder en 1979 tras un golpe de Estado--, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático de Malabo.

"Dios no quiere esto. Su Santo Nombre no puede ser profanado por la voluntad de dominio, la prepotencia y la discriminación; sobre todo, nunca debe ser invocado para justificar decisiones y acciones que causan la muerte. Que este país no dude en revisar sus propias trayectorias de desarrollo y las oportunidades positivas de situarse en la escena internacional al servicio del derecho y la justicia", ha subrayado en su discurso, pronunciado en español.

En la primera cita de su visita apostólica a Guinea Ecuatorial, Prevost ha recordado al Papa Francisco, "que hace justo un año dejaba este mundo" y ha hecho suyo el llamamiento contra la economía de la exclusión que Bergoglio hizo en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium.

"Hoy tenemos que decir 'no' a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. De hecho, hoy en día es aún más evidente con respecto a algunos años atrás que uno de los principales motivos de la proliferación de los conflictos armados es la colonización de yacimientos petrolíferos y mineros, sin tener en cuenta el derecho internacional ni el derecho de los pueblos a la autodeterminación", ha condenado.

Además, ha señalado que las "nuevas tecnologías parecen concebidas y utilizadas principalmente con fines bélicos y en contextos que no permiten vislumbrar un aumento de oportunidades para todos".

En este sentido, ha indicado que "sin un cambio de rumbo en la asunción de la responsabilidad política y sin respeto por las instituciones y los acuerdos internacionales, el destino de la humanidad corre el riesgo de verse trágicamente comprometido".

Además, en este "país joven", León XIV ha asegurado que la Iglesia es lugar donde se puede encontrar la "ayuda para formar conciencias libres y responsables, para avanzar juntos hacia el futuro".

"En un mundo herido por la prepotencia, los pueblos tienen hambre y sed de justicia. Hay que valorar a quienes creen en la paz, y atreverse a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas en el bien común. Se necesita urgentemente el valor de nuevas visiones y de un pacto educativo que dé a los jóvenes espacio y confianza", ha pedido.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el Pontífice ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Malabo, procedente de Luanda, sobre las 12:31 horas (hora local) y, tras la ceremonia de bienvenida, mantuvo una breve reunión privada con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Esta es la última parada de su viaje de diez días a África, en el que también ha recalado en Argelia, Camerún y Angola.