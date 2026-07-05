El Papa se traslada este domingo a Castel Gandolfo para descansar hasta el 27 de julio

Archivo - El Papa León en la residencia de Castel Gandolfo durante el verano pasado. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

León XIV se traslada este domingo por la tarde al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo para un periodo de descanso que se prolongará hasta el lunes 27 de julio, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia en un comunicado.

La Prefectura ha detallado que durante este periodo "se suspenderán todas las Audiencias generales, privadas y especiales" y ha precisado que las Audiencias generales se reanudarán el miércoles 5 de agosto.

Los domingos de julio, el Pontífice rezará el Ángelus en la Piazza della Libertà de Castel Gandolfo, en lugar de en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Es la segunda temporada estival que León XIV pasará en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. El año pasado, el Pontífice recuperó la tradición de pasar el verano en este palacio fortificado del siglo XVII, a orillas del Lago Albano, después de que el Papa Francisco la interrumpiese para pasar el periodo vacacional en la Casa Santa Marta, donde residía habitualmente.