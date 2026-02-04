El Papa urge a "no dejar caer" el tratado Nuevo START que limita las armas nucleares de EEUU y Rusia

El Papa León XIV. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha hecho un llamamiento a no abandonar el Tratado Nuevo START, firmado en 2010 por los presidentes de Estados Unidos y de Rusia y que limita las armas nucleares estratégicas de ambas potencias, para "evitar una nueva carrera armamentística que amenace la paz".

"Mañana expira el Tratado New START, firmado en 2010 por los presidentes de Estados Unidos y de la Federación Rusa, y que representó un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares. Al renovar el apoyo a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua, hago un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin tratar de garantizarle una continuación concreta y eficaz", ha subrayado el Pontífice este miércoles tras su audiencia general.

El Papa ha señalado que la firma de este tratado "representó un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares" y ha añadido que la situación actual "exige que se haga todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones".

Por ello, ha indicado que es "más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos".

El pacto fija un máximo de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por parte de cada uno, lo que suponía una reducción de cerca de dos tercios respecto al START I y aproximadamente un 10% menos que la cifra pactada en el Tratado de Moscú.

También limita a 800 el número de misiles balísticos intercontinentales desplegados y no desplegados, el de misiles balísticos lanzados desde submarinos y el de bombardeos pesados equipados para transportar y lanzar armas nucleares --con un límite adicional de 700 a los desplegados--.