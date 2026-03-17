El Papa visitará Montserrat el 10 de junio y celebrará una misa masiva en Madrid por el Corpus, según coordinadores

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia).- Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Papa León XVI visitará la Abadía de Montserrat el próximo 10 de junio durante su viaje a España y celebrará dos misas masivas en la calle, una el domingo 7 de junio en Madrid por la festividad del Corpus Christi, y otra de cierre el 12 de junio en Tenerife.

Así lo han confirmado este martes los coordinadores de comunicación de la visita del Papa a España, durante un encuentro con medios, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la que han asistido más de 60 periodistas.

En concreto, han precisado que el Pontífice participará ese día en dos eventos, uno en la Sagrada Familia --enmarcado en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la culminación de la Torre de Jesucristo-- y otro en la Abadía de Montserrat.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, la Audiencia de Barcelona condenó a dos años de cárcel a un monje de Montserrat por abusos sexuales a un miembro de la comunidad en 2019, cuando el condenado tenía 39 años y la víctima 17. La Abadia de Montserrat asumió el pago íntegro de los 20.000 euros de la indemnización pedida, condenó la actuación del monje y pidió perdón a la víctima.

En cuanto a la logística del viaje, los coordinadores de comunicación han detallado que el Papa viajará del 6 al 12 de junio a España y visitará: Madrid, del 6 al 9 de junio; Barcelona (del 9 al 11) y Canarias (del 11 al 12). En concreto, el día 11 volará a las Palmas de Gran Canaria y el 12 cerrará su viaje en Tenerife. Además, no descartan que pudiera visitar la isla de El Hierro.

DOS MISAS MASIVAS EN LA CALLE

Aunque el Vaticano aún no ha confirmado la agenda oficial, que esperan que se publique antes de Semana Santa, el equipo coordinador de comunicación también ha avanzado que el Papa celebrará dos "eucaristías masivas".

La primera de ellas tendrá lugar el domingo 7 de junio en Madrid por el Corpus. De esta forma, según han explicado, el Papa no celebrará la misa del Corpus el jueves 4 de junio en Roma sino que la celebración oficial por este día se trasladará a la capital española el domingo siguiente.

Además, en la última etapa del viaje, está previsto que el Pontífice oficie otra misa masiva de cierre, el 12 de junio, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, antes de viajar de regreso a Roma.

ESTADIOS DE FÚTBOL U OTROS DEPORTES

Según han añadido, durante el viaje también tendrán lugar "vigilias y encuentros" en "estadios de fútbol o estadios de otros deportes siempre cubiertos", aunque no han detallado si uno de estos espacios será el Santiago Bernabéu, que fue propuesto por la Iglesia española al Vaticano, según señalaron fuentes eclesiales el pasado mes de enero.

Asimismo, León XVI mantendrá encuentros privados con autoridades y participará en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados.