El patriarca Kirill ensalza la "cooperación fraternal" entre católicos y ortodoxos rusos con Benedicto XVI

ROMA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kirill, patriarca de Moscú y toda Rusia, máximo representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ha enviado un mensaje de condolencias al Papa Francisco por el fallecimiento del papa emérito, este sábado 31 de diciembre a los 95 años, y ha señalado que bajo el pontificado de Benedicto XVI las relaciones entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica romana se desarrollaron "considerablemente en el espíritu de cooperación fraternal.

Estas relaciones se basaron también, según asegura el patriarca ortodoxo, "en el deseo de interacción en el camino de la superación del legado, a veces doloroso, del pasado".

"INCUESTIONABLE AUTORIDAD DE BENEDICTO"

De este modo, destaca la que "la incuestionable autoridad de Benedicto XVI como eminente teólogo le permitió aportar una contribución significativa al desarrollo de la cooperación intercristiana, al testimonio de Cristo ante un mundo secularizado y a la defensa de los valores morales tradicionales".

"Habiendo tenido la oportunidad de conocer personalmente al difunto Papa en varias ocasiones, pude ser testigo de su profundo amor por el cristianismo oriental y, en particular, de su sincero respeto por la tradición de la ortodoxia rusa".

ENFRIAMIENTO DE RELACIONES CON FRANCISCO POR UCRANIA

Las relaciones entre el Patriarcado ortodoxo de Moscú, que ha apoyado públicamente la invasión de Ucrania por parte del Gobierno de Vladimir Putin, y el Vaticano se han enfriado en los últimos meses.

Francisco llegó a reunirse en persona en 2016 con el Patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia, máximo representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa, tras casi 1.000 de años de distanciamiento en una histórica reunión en el aeropuerto José Martí de La Habana, pero la invasión de Ucrania por parte de Rusia el pasado 24 de febrero ha precipitado un distanciamiento.

El Papa y el patriarca Kirill mantuvieron una reunión vía zoom a mediados de marzo, pero la Iglesia ortodoxa rusa acusó al Pontífice de haber "tergiversado" la conversación y, según reveló Francisco en una entrevista posterior con 'Il Corriere della Sera', Kirill se dedicó durante los primeros 20 minutos a leer "todas las justificaciones de la guerra".

"Escuché y dije: no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Somos pastores del mismo pueblo santo de Dios. Por eso debemos buscar caminos de paz, detener el fuego de las armas", manifestó Francisco. Del mismo modo, el Pontífice aseguró que el Patriarca Kirill no "puede convertirse en el monaguillo de Putin". Estas manifestaciones fueron criticadas por la Iglesia ortodoxa rusa, que aseguró que Francisco "tergiversó" la conversación entre ambos líderes religiosos.