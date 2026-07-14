Patxi López pide al PP que "deje de cortejar a la ultraderecha" y se sume al pacto contra el cambio climático de Sánchez

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha pedido al Partido Popular que "deje de cortejar a la ultraderecha" y se sume al gran pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

López, en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, ha trasladado sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas y de los desaparecidos del incendio de Los Gallardos (Almería).

"De una vez por todas, a ver si atendemos a lo que ha dicho el presidente (Sánchez), que ha puesto encima de la mesa ese gran pacto para prevenir y para combatir mejor estas tragedias", ha manifestado.

El portavoz socialista ha criticado que el PP "un día firma con la ultraderecha un acuerdo en el que se niegan las consecuencias del cambio climático y, al día siguiente, Moreno Bonilla dice que hay que tomarse en serio el cambio climático".

"Si nos lo tomamos en serio, que el PP deje de cortejar a la ultraderecha y atienda a lo que ha puesto el presidente encima de la mesa", ha subrayado López.