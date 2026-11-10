Pedro Rollán, presidente del Senado: "Ruego a Dios un nuevo Gobierno a la altura de la nación"

El embajador de Hungría, Jorge de Habsburgo-Lorena, el presidente de la ACdP, José Masip, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el nuncio del Papa, Piero Piropo y la rectora de la CEU USP, Rosa Visiedo. - CEU

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado de España, Pedro Rollán, ha rogado a Dios, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dé a España "un Gobierno que esté a la altura de la nación".

"Ruego a Dios nuestro Señor que nos conceda un nuevo Gobierno que esté a la altura de la nación que es España", ha subrayado Rollán, este martes, durante un desayuno de oración organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Universidad CEU San Pablo, previo al 28 Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebra del 13 al 15 de noviembre.

Rollán ha indicado que el 29 de noviembre, los ciudadanos tienen "el deber" de "elegir a aquellos políticos que estén a la altura de una gran nación como es España" y que asuman "la tarea que hay por delante" que, a su juicio, es "absolutamente titánica".

En concreto, ha precisado que es "más necesaria que nunca una reconstrucción nacional, social y también moral".

"Sé que muchos de ustedes rezan también por el futuro de España. La verdad es que buena falta hace. Ahora, más que nunca, hay que desterrar la mentira y apostar por la verdad, depositar la confianza en aquellos que tienen una experiencia contrastada y que nos pueden llevar a un puerto seguro. Es el momento también de recuperar el respeto, de recuperar la concordia y, para ello, es más necesario que nunca contar con buenos políticos", ha insistido.

Rollán ha defendido "con orgullo" que "España es una gran nación" y los españoles, "un gran pueblo".

CRITICA LA AUSENCIAS EN EL FUNERAL POR LAS VÍCTIMAS DE URDA

Por otro lado, el presidente del Senado ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y ha lamentado que haya "personas con enorme responsabilidad" que no vayan a asistir al funeral de este martes en la catedral de Toledo, poniendo en valor el deseo de los familiares de despedir a los fallecidos en "un oficio religioso" y no en un "centro cívico".

Asimismo, Rollán ha rememorado la visita del Papa León XIV a España que, a su juicio, "ha reconfortado y renovado la fe" de los españoles; una visita que "no fue de puro trámite" sino que tenía como objetivo "sembrar unas semilla y que germinaran y dieran un fruto".

En el encuentro, inaugurado por el presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, José Masip, también ha participado el nuncio del Papa en España, Piero Pioppo, quien ha invitado a todos los católicos a propagar el Evangelio desde sus diferentes responsabilidades "en el ámbito público, social, educativo o empresarial" y ha advertido de los "atajos fruto de la falta de fe profunda y de una ceguera espiritual".

Entre otros intervinientes, ha ofrecido su testimonio el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, quien ha criticado las leyes de aborto y eutanasia, y ha mostrado su "esperanza" en que "llegará un momento en el que en España se volverá a respetar la vida humana".