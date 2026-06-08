Pedro Sánchez sale de la Nunciatura tras reunirse con León XIV de nuevo entre gritos de "¡Fuera!"

Nunciatura - EUROPA PRESS

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a las 09:50 horas de la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se ha reunido con León XIV. El jefe del Ejecutivo había llegado a las 09.26 horas para su encuentro.

Lo ha vuelto a hacer, como a la entrada, entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" de varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio, que han mostrado su descontento cada vez que pasaba un coche de apariencia oficial.

A las 10:30 está previsto que el Papa intervenga en el Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso frente a los miembros del Parlamento español. Ésta será la primera vez que un Pontífice intervenga en la Cámara.