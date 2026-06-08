Uno de los regresos de León XIV a Nunciatura - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a las 09:26 horas a la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se reunirá con León XIV, entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" de varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio.

A las 10:30 está previsto que el Papa intervenga en el Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso frente a los miembros del Parlamento español. Ésta será la primera vez que un Pontífice intervenga en la Cámara.

A las 11:30, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Tras ello, almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. Además, el Pontífice también tiene prevista una reunión de carácter privado en Nunciatura con víctimas de abusos.

El Papa reanudará su actividad pública ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será a las 18.00 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol.

El último destino de la agenda del Papa será el encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana.