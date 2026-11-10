Pedro Sánchez visita este jueves en directo 'El perro andaluz' de TVE: "Un encuentro de perro a perro"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves 12 de noviembre en directo 'El perro andaluz', el programa de La 1 presentado por Manu Sánchez.

"Un encuentro de perro a perro, entre dos Sánchez que comparten apellido y que esta vez estarán a uno y otro lado de las preguntas. Una conversación marcada por la actualidad más inmediata, en la que la seriedad y la reflexión convivirán con la ironía y los toques de humor propios del programa", ha informado RTVE.

La visita llega en una semana marcada por la huelga general y las movilizaciones, con las consecuencias de la tragedia ferroviaria muy presentes. Los grandes asuntos políticos y sociales, las preocupaciones de la ciudadanía y las cuestiones que han marcado los últimos meses tendrán su espacio en una entrevista que también tendrá hueco para cuestiones más personales.

Así, el confesionario de 'El perro andaluz' cobrará especial protagonismo en la visita del presidente del Gobierno, con interrogantes que forman parte de la identidad del programa y que esta semana pueden adquirir una dimensión inesperada.

La noche permitirá descubrir cómo se desenvuelve Pedro Sánchez en el universo de 'El perro andaluz'. Un territorio en el que la actualidad convive con la sátira, las preguntas comprometidas y una manera de entender la conversación que deja sitio tanto para la reflexión como para la carcajada.