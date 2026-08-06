El peligro de incendios será muy alto este jueves en zonas del norte y este peninsular y en Canarias. - AEMET

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peligro de incendios será muy alto este jueves en zonas del norte y este peninsular y en Canarias, según ha señalado en X la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, el organismo estatal ha indicado que este peligro "va a ir a más" en las próximas jornadas.

"El 12 de agosto, día del eclipse, puede haber niveles muy altos o extremos en amplias zonas", ha precisado.

En este sentido, ha incidido en las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de cara al eclipse: no saturar zonas frágiles, no dejar residuos, prohibido encender fuego, no aparcar sobre vegetación seca, mantener accesos libres para emergencias, consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios, evitar saturar zonas frágiles, así como perturbaciones en la fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.

Este jueves, representantes de Transición Ecológica participarán en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) convocada por Interior en la que se abordarán todas las cuestiones relativas al eclipse.