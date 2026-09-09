Pepe Álvarez (UGT) ve "reprobable y de muy mal gusto" las listas de periodistas elaboradas por Interior

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que el listado elaborado por el Ministerio de Interior para clasificar periodistas es "democráticamente reprobable y de muy mal gusto" y se ha preguntado si no sería más fácil proteger a los profesionales de "energúmenos" en manifestaciones.

Álvarez, en un desayuno del sindicato con medios de comunicación, ha pedido que se respete "el derecho a expresarse con absoluta libertad y sin ningún tipo de censura y menos del Ministerio del Interior de las personas que son llamadas por los medios de comunicación".

El dirigente sindical ha ironizado incluso con la facilidad de elaborar el listado por parte del Ministerio del Interior y la dificultad para garantizar la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación de agresiones.

"Igual es más difícil dar instrucciones a la policía para que cuando un energúmeno que está en una manifestación ataca a un periodista que libremente está ejerciendo el derecho a la información, ese policía identifique al agresor", ha argumentado Álvarez quien no ha ocultado su malestar. "Este contrase me preocupa de manera muy importante", ha reconocido.