Perder a un familiar cercano, quedarse ciego o padecer un cáncer, los temores que más preocupan a los españoles

Archivo - Una mujer con una mascarilla a su salida de un centro de salud. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Perder a un familiar cercano, perder la salud, quedarse ciego o padecer un cáncer son los temores que más preocupan a los españoles, según el avance de resultados del estudio 'Temores en la sociedad actual' publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, en una escala del 0 al 10 (donde 0 es ningún miedo y 10 es máximo miedo), el 48,3% de los encuestados dicen que "perder a un familiar cercano" les suscita el máximo miedo.

Atendiendo a la edad, los más jóvenes y los mayores de 75 años son los grupos de edad que más expresan el temor a perder a un familiar. La media de los jóvenes de 18 a 25 años es de 8,38 y 8,56 entre quienes tienen más de 75 años.

Por sexo, las mujeres son las que más preocupadas se sienten por perder a un familiar (un 58,2% de ellas aseguran que les suscita el máximo temor, frente a un 37,7% de los hombres).

Entre otros miedos que expresan los españoles, también destacan "perder la salud" (el 40,3% lo señala como su mayor temor), "contraer un cáncer" (37%) y "perder la vista" (35,5%).

NO PODER PAGAR EL ALQUILER O LA VIVIENDA

Además, para un 30,7% su máximo miedo es "no poder pagar" la vivienda, el alquiler o la hipoteca; para un 31,3%, "que su trabajo o pensión no le permitan vivir con dignidad"; para un 28,2%, "perder la vida" y para un 21,5%, "no tener a una persona a la que amar".

Asimismo, un 10,1% teme en un grado máximo la soledad (un temor que se acrecienta entre las mujeres y los mayores de 75 años) y un 15,2%, contraer una enfermedad de transmisión sexual.