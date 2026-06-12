Pere Navarro (DGT): "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 en la guantera, ¿de acuerdo?"

Archivo - El director general de Tráfico, Pere Navarro, durante la jornada de estudio ‘Peatones y seguridad vial’, en la Dirección General de Tráfico, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). La jornada ha sido organizada por la Dirección General de Tr - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este viernes que los argumentos a favor de la baliza de emergencia V16 son "contundentes" y que "todo son ventajas". "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?", ha apuntado.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro".

Según Navarro, España "tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad". "Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas", ha apuntado, al tiempo que ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos".

Además, el director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado.