La periodista Arantxa Freire, nueva directora de RSF España - RSF ESPAÑA

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha anunciado este martes la incorporación de la periodista Arantxa Freire como directora de la sección española, cuya "estrategia de crecimiento liderará en estrecha coordinación" con el presidente, Alfonso Bauluz, las vicepresidentas y toda la junta directiva.

Así lo ha dado a conocer la organización, que ha destacado que este nombramiento "refuerza la proyección de la organización en España, tras unos años de fuerte desarrollo, al tiempo que consolida su integración en la estructura global de RSF".

En este sentido, la entidad ha indicado que Freire cuenta con más de 25 años de experiencia en los ámbitos de la cooperación, los organismos internacionales y la diplomacia pública.

Arantxa Freire ha desempeñado su carrera profesional en UNICEF, Ayuda en Acción, CEAR, Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional (AECID) y en la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), gestionando proyectos europeos con América Latina y el Caribe, y colaborando con periodistas en más de treinta países.

Nacida en A Coruña, Freire ha trabajado en medios de comunicación locales, como 'La Opinión de A Coruña' o 'La Voz de Galicia', y nacionales, como 'Diario 16', y ha publicado en cabeceras como 'El País', 'El Huffington Post', ElDiario.es o El Tiempo (Perú), entre otros.

"Es un honor y una oportunidad increíble unirme al equipo de RSF España, en este momento en el que hay que empujar más que nunca para que las ciudadanas y ciudadanos entiendan que nos va la vida en defender el derecho a una información veraz", ha afirmado la nueva directora de RSF España.

Por su parte, el presidente de la ONG, Alfonso Bauluz, ha dicho que "confiar a Arantxa Freire el crecimiento de la sección, de la mano de la directiva española, pero también de la central de RSF en París, es una garantía de éxito".

"Su experiencia en periodismo y cooperación y su versatilidad son cualidades que se ajustan a la perfección a las necesidades actuales de RSF España", ha concluido Alfonso Bauluz.