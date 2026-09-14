El director de 'El País', Jan Martínez Ahrens, y la periodista María Sánchez Díez. - MOEH ATITAR / EL PAÍS

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La periodista María Sánchez Díez liderará la redacción de 'El País' en Estados Unidos, según ha informado este lunes el periódico, que ha afirmado que "refuerza" su apuesta periodística en Estados Unidos con la incorporación de nuevos reporteros de reconocida trayectoria en los medios estadounidenses.

Sánchez llega a 'El País' tras trabajar los últimos cinco años en 'The New York Times', donde ejercía como editora senior de narrativas digitales. La periodista pasó previamente por 'The Washington Post' y formó parte del equipo que publicó '2C: Más allá del límite', una serie multimedia sobre cambio climático que recibió el Premio Pulitzer de Periodismo Explicativo en 2020.

La redacción de 'El País' en EEUU es "representativa" de la diversidad de Estados Unidos, según ha señalado Sánchez. "Tenemos distintos acentos, venimos de distintos países y eso también contribuye porque ofrecemos miradas distintas. La comunidad hispanohablante en Estados Unidos no es un monolito", ha añadido.

"Tenemos algo a nuestro favor y es que hablamos en español, escribimos en español y tenemos una audiencia de millones de personas que no son prioridad para los grandes medios", ha explicado la periodista.

Por su parte, el director de 'El País', Jan Martínez Ahrens, ha asegurado que desde la redacción estadounidense van "a hacer gran periodismo en Estados Unidos". "Hay millones de lectores que necesitan en estos momentos información en español contrastada y de alta calidad, y que esperan una visión plural de su país y también de lo que ocurre en el mundo", ha afirmado.

"La iniciativa refuerza la apuesta internacional del periódico y consolida su presencia en el continente americano, con ediciones en México, Colombia, Chile y Argentina, además de EL PAÍS in English, y un centenar de periodistas", ha señalado el diario en un comunicado.

El periódico ha señalado además que la ampliación llega con la mirada puesta en "redoblar la cobertura del segundo mandato de Donald Trump y de la contienda electoral de 2028", en un contexto marcado "por la polarización política, las tensiones institucionales y una presión creciente sobre el ejercicio libre del periodismo en Estados Unidos", según ha indicado.

El proyecto, considerado "estratégico" por PRISA, compañía editora de 'El País', se apoya en la red global del periódico, de más de 400 periodistas, 100 de ellos en América.

"Es una edición que está mirando al futuro, que busca ser vanguardia en la forma de presentar la información en EE UU. Al mismo tiempo, nuestros lectores tendrán una información enormemente detallada y amplia de lo que ocurre, por ejemplo, en América Latina y Europa", ha destacado Martínez Ahrens.

'El País US' contará además con la colaboración de los periodistas Jorge Ramos y Paola Ramos, que aportarán análisis y reportajes sobre el terreno. "La comunidad latina, la comunidad migrante, es la historia principal", ha asegurado Ramos.

"Nuestro deber como periodistas es informar a la comunidad, en español, y también es ganarnos su confianza. En 2017, el actual presidente ya dijo que el periodismo es el enemigo de Estados Unidos. La amenaza más grande es la que no vemos, a la que se enfrentan los hechos, los datos, la realidad", ha añadido la periodista.

Por su parte, el subdirector de 'El País América', Javier Lafuente, ha explicado que el objetivo es "interpelar a una audiencia de Miami, de Los Ángeles, pero también seguir haciéndolo a la de Ciudad de México o de Bogotá". "No vamos a perder la esencia global, nuestro equipo es muy diverso, plural, y trabaja teniendo en cuenta la realidad de cada país, porque es la única forma de poder contar un país desde dentro", ha concluido.