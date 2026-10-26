Periodistas defienden respetar siempre la esencia deontológica del oficio ante la transformación digital

La segunda jornada del ciclo de debates 'FOROS FAPE' - FAPE

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del ciclo de debates 'FOROS FAPE' 2026/2027 ha supuesto una gran reflexión en torno al porvenir de la profesión, incidiendo en la llegada de nuevas plataformas y en la importancia de forjar un perfil versátil como profesional de la comunicación, respetando siempre la esencia deontológica del oficio.

La jornada, organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), con la colaboración de la Fundación "la Caixa" y la participación de las Universidades Camilo José Cela (UCJC) y Nebrija, y de DIRCOM, se ha celebrado este lunes bajo el título 'Nuevos nichos de empleo en periodismo y comunicación'.

El foro ha reunido, en la Sede del Campus de Castellana de la UCJC, a profesionales del mundo del periodismo y de la comunicación para ilustrar a los estudiantes asistentes sobre cuál podrá ser su futuro una vez dejen la formación universitaria y analizar qué depara a los medios de comunicación ante la transformación digital.

Durante la primera mesa de debate, el director de El Constitucional y moderador del diálogo, Hugo Pereira, ha compartido que "en la actualidad, los medios tradicionales ya no tienen la hegemonía de la influencia".

"Los medios digitales, incluso los más pequeños, en ciertas ocasiones pueden incluso marcar la agenda política e incluso modular la opinión pública", ha dicho Pereira, que ha afirmado que "se ha abierto un abanico a la hora de contratar profesionales de la comunicación y las oportunidades de empleo se han multiplicado".

En esa línea ha continuado Manuel Marín, director de Vozpopuli, que ha añadido que "la tecnología, Internet, el mercado digital lo han cambiado todo". "Día a día se van generando, sin que nos demos cuenta, nuevos nichos de oportunidad", ha precisado.

Kike Andrés Pretel, editor adjunto de POLITICO España, ha hablado de la importancia de aprovechar las audiencias, ya que son las que "pagan por el valor percibido" y "no buscan saber qué ha pasado, buscan saber cómo interpretarlo en cada una de las esferas del lector". Por ello, ha asegurado que los "medios de nicho están teniendo un gran momento de oportunidad".

En este diálogo también ha participado, mediante videoconferencia, Carlos Roca, de Roca Project, quien ha mostrado con su ejemplo cómo se puede optar también por ejercer el periodismo a través de otras plataformas surgidas a raíz de la transformación digital como son los pódcasts.

Ya en la segunda mesa de debate, Virgina P. Alonso, directora de InfoLibre, ha defendido que "la información es algo reposado, muy trabajado, no es reactivo" en contraposición a la velocidad que suponen los avances digitales. "Todos vais a tener futuro haciendo el mejor de los periodismos posibles", ha agregado.

Por su parte, el consejero delegado de Demócrata, Manuel Bonachela, también ha incidido en los efectos de la transformación digital en la profesión.

El editor de Demócrata se ha mostrado optimista con los estudiantes asistentes y les ha advertido de que en futuras entrevistas de trabajo se les va a pedir "más iniciativa, más proactividad, más versatilidad y más interés en cómo funcionan otros medios y cómo lo están haciendo".

En su turno, Víctor Pérez, responsable de desarrollo de audiencias y SEO en HuffPost, ha apuntado: "Estamos en un periodo de inflexión brutal tanto a nivel político como a nivel mediático, pero también tecnológico".

"Vivimos un momento de cambio y eso para vosotros es una auténtica oportunidad: hay muchas posibilidades en el mundo del pódcast, en el mundo del vídeo, de la IA, también en el análisis de datos. Se trata de intentar contar las cosas de manera diferente: conectar con el lector adecuado, en el momento adecuado en la plataforma adecuada", ha concluido Pérez.