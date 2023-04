Personas intersexuales piden un reglamento que garantice su atención sanitaria específica como recoge la Ley Trans

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Grupo Krisol Pro Derechos Humanos Adriano Antinoo ha solicitado a los ministerios de Sanidad e Igualdad un reglamento que desarrolle el artículo de la Ley Trans que recoge la atención a la salud integral específica para este colectivo.

Desde esta entidad recuerdan a los departamentos que dirigen José Manuel Miñones e Irene Montero que esta norma prohíbe "todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de doce años salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona" y, a su juicio, esto "deja un amplísimo margen interpretativo a los profesionales de la Salud que pueden actuar, con la mejor intención, pero en contra del interés supremo del menor intersexual.

En este sentido, llaman a tener como "inspiración" la ley alemana para la protección de niñas y niños con variantes del desarrollo sexual y que establece tres situaciones: aquellas que tengan únicamente como objetivo ajustar o alterar la apariencia física del menor que se considera ilegal" y para la cual "el consentimiento parental no es posible; aquellas que no puedan ser pospuestas porque son vitales, para la cual es posible el consentimiento parental, abierta a una revisión posterior en virtud del derecho penal o civil; y las que incluyen la eliminación exista o no riesgo para la salud, para lo cual se requiere la aprobación del tribunal de familia.

Por otra parte, la entidad muestra su preocupación por la "desprotección" de la legislación española hacia las personas intersexuales intervenidas en el pasado y que ahora no pueden acceder a los expedientes médicos por "supuestamente haberse perdido o extraviado".

Para esta situación, reclama la creación de una mesa técnica para analizar la situación sanitaria de las personas intersexuales. Este mismo organismo, según han señalado, puede ser el responsable de desarrollar el reglamento antes mencionado con "expertos, y representantes de entidades interesexuales".