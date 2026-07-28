La petición para que se endurezcan las penas por incendios forestales intencionados supera ya las 45.800 firmas

Zonas calcinadas tras el paso del incendio forestal - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 45.800 personas han firmado una petición en Change.org que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un plan nacional urgente de restauración ecológica y reforestación, así como el endurecimiento de las penas para quienes provocan incendios de forma intencionada.

La campaña 'Nos Quemamos' denuncia que cada año se repite la misma situación y que las administraciones "siguen reaccionando tarde ante los incendios forestales".

"España está ardiendo. Año tras año se repite la misma historia y seguimos reaccionando tarde. Exigimos medidas preventivas, eficaces y continuadas en el tiempo. Un plan urgente de restauración ecológica y endurecer la ley para que quien provoca un incendio no quede impune", recoge la petición.

La iniciativa reclama, por un lado, un plan de restauración post-incendio para frenar la erosión, estabilizar el suelo y evitar su degradación irreversible tras el fuego. Por otro, pide una estrategia de reforestación que no se limite a las zonas afectadas por incendios, sino que incluya también antiguos terrenos agrícolas y pastoriles actualmente en desuso.

"Reforestar no evita por sí solo que se origine un fuego, pero una gestión forestal planificada y diversa ayuda a romper la continuidad de las masas forestales, protege el suelo frente a la desertificación y fortalece la estructura de nuestros bosques", señala la campaña.

La iniciativa también reclama endurecer la ley para quienes provocan incendios de forma intencionada. "No es admisible que las infracciones administrativas en espacios naturales parezcan recibir más celo sancionador que la negligencia o la intencionalidad que termina devorando un bosque. La impunidad tiene que acabarse", recoge la petición.

Los firmantes exigen más inversión en prevención, limpieza de montes y medios para quienes combaten el fuego. "Que se tomen medidas estrictas y contundentes a las comunidades autónomas que no hacen nada para evitar incendios, como inversión en limpieza de bosques, equipos de rescate y que se cuide mejor a los bomberos, que son los que se juegan la vida", señala Elisabeth, una de las personas que ha firmado la petición.

"Soy voluntaria y carné amarillo de ADF y es increíble el estado de dejadez en el que se encuentran nuestros montes. Más prevención para menos impacto", añade Yolanda, mientras que Elena pide por favor "para esto" y Mónica explica que vive en el monte y que cada día piensa 'por favor, que no me pase a mí': "Es terrible lo que está ocurriendo, hay que poner medidas urgentes".

No es la primera vez que la ciudadanía se moviliza en Change.org para reclamar más prevención frente a los incendios forestales. La nueva campaña se suma a iniciativas de años anteriores impulsadas por los propios bomberos forestales.

Entre ellas, una petición surgida tras el incendio de la Sierra de la Culebra, que reclama operativos durante todo el año y no solo en los meses de verano. La campaña supera los 207.000 apoyos.

Otra de las iniciativas históricas en Change.org es 'Luchamos contra el fuego. Reconozcan la categoría profesional de los bomberos forestales', que pide al Gobierno el reconocimiento profesional de los bomberos forestales, la aprobación de un estatuto y condiciones dignas para quienes trabajan en la extinción de incendios. Suma ya más de 309.000 firmas.

La nueva petición retoma ahora esa demanda de prevención, gestión del territorio y protección de los bosques en un momento marcado por nuevos incendios y evacuaciones. "Esto es urgente. No podemos seguir llegando tarde y mal. La prevención, la gestión del territorio y la recuperación ecológica deben ser prioridades de Estado", concluye la campaña.

ESPAÑA ARDE: PACTO DE ESTADO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Por otro lado, otra petición impulsada en 'Todos contra el fuego' ha sido firmada hasta este martes por más de 12.650 personas para reclamar un pacto de Estado de adaptación y prevención de incendios.

Esta iniciativa recuerda que hace un año se anunció un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. "Hoy, más de 150.000 hectáreas quemadas después, seguimos sin recursos para prevenir el próximo gran incendio", lamenta.

Fernando Valladares, impulsor de la petición lanzada el 26 de julio, advierte de que, en Los Gallardos (Almería), se ha visto "lo que la ciencia llevaba años advirtiendo: al menos trece muertos, coches calcinados con gente dentro que no pudo huir".

"Una catástrofe prevista deja de ser natural. Ahora, en Ávila, Guadalajara y Madrid vemos decenas de pueblos evacuados y unos daños ecológicos, humanos y materiales descomunales. Hay que actuar para prevenir Hace un año, entre las llamas de agosto de 2025, el Gobierno anunció un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Un año después, sigue sin financiación estable, mientras el dinero público sigue premiando a quien contamina más que a quien previene", critica Valladares.

El objetivo de esta petición es conseguir "que se actúe antes del próximo gran incendio forestal", así como exigir que la ciencia "ayude a proteger a este país del fuego".