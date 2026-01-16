Planas destaca que el "regadío sostenible" es clave para garantizar la seguridad alimentaria frente al cambio climático

El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la clausura el acto de 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' en el Círculo de Bellas Artes, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este viernes el papel estratégico del regadío sostenible como elemento esencial para garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de creciente escasez de agua y crisis climática.

Así se ha expresado en un evento de alto nivel celebrado en Berlín (Alemania) y organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA).

Durante su intervención, ha explicado que España cuenta actualmente con cerca de 3,8 millones de hectáreas de regadío. Éste representa el 22% de la superficie cultivada, pero aporta el 70% del valor total de la producción vegetal. Con estos datos, el país es el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en superficie regada.

"Además, dos terceras partes del regadío español ya están modernizadas, lo que refuerza su eficiencia y sostenibilidad", ha resaltado.

Sin embargo, los recursos hídricos disponibles en España podrían reducirse entre un 12% y un 40% a finales de siglo. Además, el aumento de las sequías está provocando "graves pérdidas económicas y productivas". Por ello, el Gobierno impulsa una inversión público-privada superior a 2.500 millones de euros entre 2022 y 2027 para la modernización de los regadíos que está centrada en riego de precisión, automatización y reducción del consumo de agua y energía.

A su vez, avanza en el uso de recursos hídricos no convencionales, como las aguas regeneradas y desaladas y en el desarrollo de variedades de cultivos que requieran menos recursos hídricos a partir de nuevas técnicas genómicas. Como ejemplo de buenas prácticas, el ministro ha citado el proyecto desarrollado en Lanzarote, donde se utiliza agua del mar y energía eólica, con todos los procesos de bombeo, riego y control del consumo completamente digitalizados.

"Un regadío eficiente y sostenible forma parte del triángulo mágico del futuro de la agricultura, junto con la digitalización y el relevo generacional", ha indicado Planas.

En líneas generales, el titular de Agricultura ha puesto en valor el modelo español de gobernanza del agua, basado en una larga tradición normativa y en la gestión por cuencas a través de las Confederaciones Hidrográficas, y ha destacado la importancia de la financiación pública y la cooperación internacional para impulsar soluciones eficientes.

Durante este sábado, Planas participará en los grupos de trabajo y en la reunión plenaria del evento en la que se aprobará una declaración ministerial que abordará el uso sostenible del agua y el futuro de la producción agraria.