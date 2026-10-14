Plataforma de interinos docentes propone reformar el acceso a la docencia: Oposición tipo test y mas formación práctica

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MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nacional de Interinos Docentes (PNID) ha propuesto una reforma integral del acceso a la docencia vinculada al marco de competencias profesionales docentes que implicaría una mayor formación práctica, oposición tipo test y doble vía de estabilización.

La iniciativa toma como referencia los resultados del informe internacional TALIS 2024, elaborado por la OCDE, según el cual el 60 % de los docentes españoles recién graduados considera alta la calidad de su formación inicial, frente al 75 % de media internacional.

La plataforma propone revisar el actual Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, manteniendo su duración de 60 créditos ECTS, pero aumentando su componente práctico. Lo que se plantea es reorganizar los contenidos teóricos para eliminar solapamientos, reforzar aquellos aprendizajes directamente relacionados con la realidad del aula y destinar 24 créditos (40 % del máster) al desarrollo de prácticas externas en centros educativos. También crea la figura del docente novel, que permitiría establecer un periodo inicial de ejercicio profesional supervisado y acompañado durante un curso académico.

En este sentido, la plataforma ha recordado que España registra uno de los niveles más bajos de satisfacción en el acceso a los cuerpos docentes por motivos relacionados con la transparencia, la objetividad y la homogeneidad de los procesos selectivos.

El segundo eje de la reforma mantiene el sistema de concurso-oposición, pero modifica profundamente el formato por pruebas objetivas tipo test no eliminatorias divididas en tres módulos: conocimientos de la especialidad (50 %); legislación educativa (20 %)competencia pedagógica (30 %). Esta modificación llevaría unida la elaboración y publicación de temarios completos por parte del Ministerio de Educación, con contenidos cerrados, actualizados y actualizables, así como mecanismos de revisión de preguntas y publicación de las plantillas de corrección. El 31 % del profesorado español se encuentra en situación de temporalidad.

En tercer lugar, aborda la utilización prolongada de nombramientos temporales para cubrir necesidades estructurales y se establecen dos vías diferenciadas de acceso a la función pública docente. La primera vía sería de libre concurrencia, abierta a todos los aspirantes, incluidos los funcionarios interinos, mediante el nuevo procedimiento de concurso-oposición con pruebas objetivas.

La segunda vía estaría destinada a reducir la temporalidad estructural mediante procedimientos específicos de concurso de méritos, que se activarían cuando una administración educativa superase el umbral del 8 % de temporalidad estructural (metodología común en su cálculo) en un determinado cuerpo o especialidad.

Los funcionarios interinos deberían haber superado al menos una oposición del mismo cuerpo y especialidad y acreditar un mínimo de tres años de servicios efectivos en la administración educativa convocante. Para la implantación de estas propuestas, sostiene la Plataforma, sería necesario introducir modificaciones en la Ley Orgánica de Educación, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Real Decreto 276/2007.