La plataforma Pararlaguerra convoca una manifestación el 19 de octubre en Madrid para decir "no al genocidio" en Gaza

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Pararlaguerra, formada por 135 organizaciones, ha convocado movilizaciones en más de 200 poblaciones de España, el 18 de octubre, y una gran manifestación en Madrid, el 19 de octubre, para pedir "que pare el genocidio" en Gaza y "una paz justa".

La marcha de Madrid saldrá de la Puerta del Sol a las 11:00 horas y discurrirá hasta la Plaza de Juan Goytisolo, bajo el lema '¡No al genocidio! ¡Palestina libre! Alto el fuego definitivo. Ni terrorismo ni genocidio', según han informado los organizadores este miércoles en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid.

En el acto han estado presentes el portavoz del PSOE en Madrid, Javier Guardiola, la representante de Movimientos Sociales del PSOE de Madrid, Laura Abella, y una representante del PNV. Asimismo, desde Pararlaguerra han destacado que la convocatoria de las movilizaciones cuentan con el respaldo del PSOE, Sumar y Coalición Canaria.

Durante la rueda de prensa, han leído el manifiesto representantes de algunas de las organizaciones que forman parte de la plataforma como Alex Plans, de Por un mundo más justo; María del Mar Jiménez, de Union Kellys; Fidel García, de Justicia y Paz; Alfonso Robles, de Fetico; Jairo Gonzalo, de la Unión Sindical Obrera; el director de teatro Lluís Pascual; y Lucía Sanz, de Unificación Comunista de España.

En el texto, los firmantes piden "parar el genocidio que Netanyahu con colaboración de Trump está cometiendo en Palestina" y para ello, proponen que las plazas del país se conviertan en espacio para la "denuncia del genocidio" y la "defensa de la paz". Asimismo, reivindican que "las flotillas no se tocan" y piden "una paz justa".

Sobre el alto el fuego que se está negociando en estos momentos, los convocantes dicen tener distintas opiniones sobre los términos del posible acuerdo pero coinciden en la necesidad de que "se detengan los bombardeos" y, por ello, desde Pararlaguerra apoyarán sin matices "cualquier paso que se dé para el alto el fuego definitivo" aunque aclaran que "no vale la paz a cualquier precio" y que está se debe conseguir "de acuerdo a la legalidad internacional".

"Ojalá podamos salir a la calle el 19 de octubre a celebrar que se ha declarado el alto al fuego definitivo", ha subrayado el portavoz de la plataforma Pararlaguerra, Joanen Cunyat.