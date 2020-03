Plataforma Trans pide "parar la transfobia" y poner banderas trans en balcones en el Día de la Visibilidad del colectivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Trans de España ha pedido "parar la transfobia" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que se sume a la campaña 'Pon una bandera trans en tu balcón' este martes, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans.

Desde la plataforma destacan que el objetivo de este día es "visibilizar las situaciones de discriminación, exclusión y vulneración que sufren las personas trans y sensibilizar a las instituciones y al conjunto de la sociedad en la necesidad de atajar, revertir y reparar esta situación anacrónica de menoscabo de derechos de toda una población".

"Vivimos en un mundo de alta tecnología y de excelencia moral en el que todavía se persigue a las personas trans, en el que se les niega un trabajo y se les somete a la exclusión, la segregación y la violencia por su identidad sexual y expresión de género", ha declarado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

A su juicio, "cualquier crisis social, económica ó sanitaria golpea a toda la sociedad", en referencia a la crisis del coronavirus. Si bien, ha recalcado que golpea "con mayor virulencia a las personas que ya están en los márgenes, entre ellas, las personas trans". "Estos días están siendo especialmente duros para las personas mayores trans, inmigrantes y personas que están obligadas a ejercer la prostitución. Por eso pedimos al Gobierno que en las medidas sociales no olvide a esta población", ha afirmado Cambrollé.

Así, a pesar de la grave situación sanitaria, desde la Plataforma han pedido que no se olvide a "un colectivo extremadamente vulnerable". "Hagamos de la solidaridad que está demostrando la población una herramienta para la inclusión, la equidad y la diversidad que nos permita no dejar a nadie atrás, por eso pedimos a toda la ciudadanía, personas trans y familias que desde sus casas nos ayuden a visibilizar la lucha por los derechos trans poniendo una bandera trans en su balcón", ha apuntado Cambrollé.

"SITUACIÓN DE EMERGENCIA" POR EL COVID-19

Por su parte, desde la Asociación de Migraciones y Refugio LGTBI, Kifkif, con motivo de el Día Internacional de la Visibilidad Trans, han hecho un llamamiento sobre la situación de "emergencia" en la que se encuentran las personas migrantes trans ante el confinamiento por el Covid-19.

Tal y como han avisado, las medidas restrictivas de movimiento impuestas por la crisis sanitaria "han agravado aún más la situación de migrantes trans", que han visto como perdían sus trabajos, muchos de ellos trabajos informales en los que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y que, por consiguiente, encuentran dificultades en el reconocimiento del derecho a alguna prestación compensatoria".

Además, han remarcado que el Estado de Alarma afecta especialmente a quienes ya se encontraban en riesgo o en situación de calle o de quienes se dedicaban a la prostitución al ver limitada su capacidad de movimiento. "Esta situación está provocando que se vean en condiciones económicas muy precarias al no contar con recursos ni comida, igualmente con la terrible incertidumbre de si alcanzarán a pagar el coste del alquiler o los suministros básicos de agua, luz, etc", sostiene la asociación.

Por otro lado, han señalado que "la paralización de todo tipo de atenciones y servicios ha prolongado aún más los plazos del proceso hormonal y las atenciones médicas de mujeres y hombres trans, además de dificultar el acceso a los medicamentos antirretrovirales". "Muchas de las personas que huyen de los 72 países que amenazan y acosan al colectivo LGTBI, especialmente al trans, lo hacen por no tener acceso a la medicación", han appostillado.

Respecto a la paralización de todos los servicios, han denunciado que las personas migrantes trans se han encontrado con la anulación de atenciones psicológicas, actividades de socialización que promueven la inclusión, procesos hormonales y expedición de documentos, entre otros.

Carlos (nombre ficticio) es un hombre trans de Venezuela que ha visto paralizado su proceso hormonal. "Cuando llegué a España en noviembre, estuve 40 días esperando para tramitar la tarjeta sanitaria para empezar mi tratamiento, después de que me anularan citas, me pasaran de un servicio a otro, de emitirme facturas por mi realidad de hombre trans. Ahora me dicen que no me van a atender hasta nuevo aviso", ha explicado.