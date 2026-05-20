Plataforma Trans presenta a grupos parlamentarios su propuesta para regular el cambio registral de extranjeros - PLATAFORMA TRANS

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha presentado este miércoles a grupos parlamentarios (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC y Bildu) su propuesta de Real Decreto por el que se regulan los procedimientos para la rectificación del nombre y marcador del sexo legal de las personas extranjeras en la documentación española.

La iniciativa busca dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, que obliga al Gobierno a desarrollar reglamentariamente estos procedimientos en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Según la organización, más de dos años después del vencimiento de ese plazo, este desarrollo reglamentario continúa pendiente, "generando situaciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad administrativa" para el colectivo. "Esta ausencia normativa dificulta el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, afectando a ámbitos tan esenciales como el acceso al empleo, la sanidad, la educación o la libre circulación", apunta la Plataforma en la misiva.

La propuesta presentada por Plataforma Trans ha sido elaborada junto a un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid, entre ellos la profesora Patricia Orejudo Prieto de los Mozos y el profesor Carlos Brito Siso.

En la misma, pide permitir la rectificación de las menciones de identidad en la documentación española cuando esta no sea posible en el país de origen y reconocer en España los cambios de identidad ya efectuados en otros Estados.

También propone proteger "de manera reforzada" a solicitantes de protección internacional, refugiadas o apátridas y "garantizar la coherencia administrativa y la actualización automática de datos en los distintos sistemas públicos".

Durante la reunión de trabajo de este miércoles, la Federación ha entregado el texto completo de la propuesta normativa a los grupos y ha abordado con los mismos posibles iniciativas parlamentarias destinadas a impulsar su aprobación.