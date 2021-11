La PLI avisa de que responsabilizar a servicios como Youtube de las infracciones de copyright puede ser inconstitucional

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha advertido este miércoles de que un artículo del Real Decreto Ley de Propiedad Intelectual es "especialmente grave" y "podría ser considerado inconstitucional".

"Podría ser inconstitucional, en primer lugar, por supuesto, por recurrir al Real Decreto sin que hubiese extraordinaria y urgente necesidad, esto ya se sabía. Pero también es inconstitucional por algo muchísimo más grave: porque se pretende aplicar la inversión de la carga de la prueba en procedimientos penales", ha explicado Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PLI.

En este sentido, la plataforma sostiene que, por un lado, el artículo 73.4 del Real Decreto Ley establece que las plataformas de compartición de contenidos, los prestadores de servicios, siempre serán responsables en cualquier comunicación pública de las infracciones de copryright, a menos que demuestren, entre otras cosas, que han hecho los mayores esfuerzos para evitar que ese contenido esté en su red y que, en todo caso, han obrado de forma expeditiva para borrarlo.

A su juicio, el problema está en que "acto seguido, en el Artículo 73.5 se nos habla de la responsabilidad incluso penal que tengan estas plataformas, y una cosa no cuadra con otra desde el punto de vista constitucional", alerta Sánchez Almeida. Para la PLI se trata de una interpretación expansiva de la Directiva de una enorme gravedad.

"Es sabido que el artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la presunción de inocencia y garantiza también el derecho a no declarar contra uno mismo, a no declararse culpable, pero básicamente el espíritu de lo que es el principio de presunción de inocencia es que no se puede obligar al acusado a aportar pruebas de su culpa, de su responsabilidad penal y esto es lo que curiosamente pretende la ley Iceta, excediéndose de lo dispuesto en la directiva, en donde no se habla de responsabilidad penal de ninguna manera", argumenta el director legal de la PLI.