Podemos dice que el visita del Papa al Congreso consolidará "privilegios" y Sumar pide que la Iglesia "pague impuestos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una foto de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Podemos ha alertado de que la visita del Papa al Congreso de los Diputados, en el marco de su viaje apostólico a España, consolidará "privilegios" de la Iglesia Católica, mientras que Sumar considera que es "una oportunidad para exigir al Estado Vaticano que pague impuestos".

"Nos preocupa que esta visita sirva para consolidar los privilegios que la Iglesia Católica tiene en España, no para reducirlos, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer", ha argumentado la portavoz parlamentaria de Podemos Ione Belarra en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha criticado la invitación del Pontífice a la Cámara Alta. Precisamente, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, avanzó este lunes que esta formación no estará presente en la visita.

"A nadie se le escapa que el Papa es jefe del Estado porque es el jefe de la Iglesia Católica y, en esa medida, nosotras no compartimos que se le deban abrir las puertas de la sede de la soberanía popular", ha argumentado Belarra para quien "es una cuestión básica de coherencia ideológica".

Belarra ha aprovechado, no obstante, para reclamar a León XIV una respuesta a la carta enviada por Podemos "para pedirle que exija o que obligue a las congregaciones religiosas que dependen de él a abrir todos los archivos que permitirían a las familias, a las madres que tienen bebés robados en este país y a muchas personas a las que les han robado su identidad, saber quiénes son".

Según ha indicado la portavoz parlamentaria, existen congregaciones "que tienen esa información y no la están poniendo al servicio de las víctimas", algo que, en su opinión, se tiene que corregir al igual que las congregaciones que siguen recibiendo subvenciones públicas y que participaron de la violencia ejercida contra las mujeres en el Patronado de Protección de la Mujer".

A su juicio, "ese debería ser al menos el resultado de una visita que no es compatible con tener un discurso en la sede de la sobería popular".

La dirigente de la formación morada ha expresado, asimismo, su deseo de que no se utilice el viaje "para tapar la corrupción" del Gobierno y ha aprovechado para recordar que "mucha gente está esperando escuchar al presidente del Gobierno y escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero, mientras lo que se está encontrando es un silencio absolutamente clamoroso".

Por su parte, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita ha confirmado su presencia en la visita del Papa al Congreso como haría "con cualquier otro jefe del Estado" y ha recomendado aprovechar la presencia de León XIV para recordar las "cosas pendientes de España" con el Vaticano en alusión a la cuestión tributaria.

"Es una buena oportunidad para exigir al Estado Vaticano que la la Iglesia Católica pague impuestos como cualquier hijo de vecino", ha concluído el dirigente de Sumar.

Todo apunta a que los diputados de Podemos y el diputado del BNG, Néstor Rego, serán los únicos ausentes en el acto institucional en el Congreso puesto que otros partidos como ERC, Junts, Bildu, el PNV y el grueso del Grupo Mixto (CC, UPN y Compromís), además del PSOE, PP, Vox y Sumar, han confirmado a Europa Press su participación en dicha ceremonia.

La visita del Papa al Congreso el próximo 8 de junio, cuya duración está prevista en cincuenta minutos, contará con un discurso el jefe del Estado del Vaticano y de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, en el Salón de Plenos.