La Policía Nacional despliega unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes al eclipse

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MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional va a desplegar unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes al eclipse solar que tendrá lugar este miércoles, en un dispositivo organizado bajo la coordinación y dirección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Según han informado a través de una nota de prensa, cada Jefatura Superior ha elaborado un dispositivo propio adaptado a sus características territoriales y a sus necesidades específicas para evitar que la singular afluencia de visitantes y observadores derive en incidentes que puedan afectar a la seguridad pública.

Así, los agentes se encargarán de vigilar los principales puntos de observación, evitar la saturación o el colapso en los accesos a los miradores o zonas elevadas así como el bloqueo de vías de emergencia.

Además se priorizará la presencia en aquellas zonas o lugares donde se prevé una afluencia relevante de visitantes como áreas de estacionamiento o nodos de transporte.

Los diferentes dispositivos establecidos estarán conformados, principalmente, por agentes de seguridad ciudadana especializados en el mantenimiento del orden público, y que contarán con el apoyo de otras especialidades policiales.

EVITAR DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS

Asimismo, se desplegará un dispositivo específico por parte de la Unidad Aérea de la Policía Nacional para evitar el vuelo no autorizado de drones o aeronaves no tripuladas.

Todas estas tareas se desarrollarán en coordinación con Protección Civil, servicios de emergencias, policías locales y el resto de organismos implicados.

Desde la Policía Nacional se aconseja planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.