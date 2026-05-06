La política, la cultura y la prensa despiden a Gallego-Díaz, "referente del periodismo" y comprometida "con la verdad"

Archivo - La periodista Soledad Gallego Díaz durante una charla con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson, sobre su nuevo libro 'Venezuela: Ensayo sobre la descomposición', en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa América, a 22 de enero de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El mundo de la política, la cultura y el periodismo despiden a Soledad Gallego-Díaz, fallecida este martes a los 75 años, recordándola como un "referente del periodismo" y una mujer comprometida con "la verdad" y el "rigor". La primera mujer en ocupar la dirección del 'El País' dedicó toda su vida profesional a este diario desde su fundación en 1976.

Uno de los primeros en decir adiós a la periodista en redes sociales ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la ha calificado como un "referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad". "Ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia", ha escrito en un comentario en 'X', recogido por Europa Press.

También la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Soledad Gallego-Díaz, "una voz imprescindible del periodismo" en España, que "ejerció su profesión con rigor, independencia y un firme compromiso con la verdad, contribuyendo a construir una ciudadanía más informada y a fortalecer" la democracia.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, se ha mostrado "muy apenada" por la muerte de Sol Gallego-Díaz. "Nos deja una mujer que hizo de la palabra un compromiso democrático y del rigor, nuestra mejor defensa. Gracias por tu lucidez y por sostener siempre la verdad frente al ruido", ha subrayado.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha afirmado en sus redes sociales que Soledad Gallego-Díaz fue "una de las figuras más relevantes del periodismo en España".

"Le debemos mucho. Mujer comprometida con la libertad de prensa, con el rigor y la memoria", ha escrito Torres. Y ha añadido: "El periodismo en nuestro país desde la Transición no se entiende sin ella".

"BRILLANTE Y RIGUROSA, UNA REFERENCIA ÉTICA"

El titular de la cartera de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que Gallego-Díaz fue una periodista "brillante y rigurosa, una referencia ética para generaciones y generaciones de lectores desde la Transición hasta hoy".

"Echaremos mucho de menos sus análisis medidos y certeros. Será recordada como una de las periodistas que contribuyó a construir la España democrática. Y cuando alguien se pregunte qué es y qué no es periodismo, que recuerde a Sol Gallego-Díaz. Eso es periodismo", ha declarado España.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho que le "entristece profundamente la muerte de la gran Sol Gallego-Díaz" y que se echará de menos "su rigor, su seriedad y su sabiduría". Quiero mandar un abrazo a sus compañeras y compañeros de 'El País', que pierden una referente de la que todos aprendimos. Las nuevas generaciones tendrán de donde sacar lecciones en el buen hacer de esta enorme profesional", ha añadido.

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha declarado: "Hablando de periodistas de verdad: qué mujer y cuanto oficio".

REFERENTE "IMPRESCINDIBLE"

También ha expresado sus condolencias el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha valorado a Soledad Gallego-Díaz, como "una periodista extraordinaria que ha roto barreras y ha desempeñado un papel fundamental desde la Transición".

"Su legado permanecerá como un referente imprescindible y, en estos tiempos de desinformación, ojalá también como inspiración y ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas", ha lanzado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha indicado que es "una referencia imprescindible del periodismo español y una mujer que abrió camino con rigor, valentía y compromiso democrático".

"Recuerdo especialmente nuestra última conversación, cuando tuve la oportunidad de trasladarle que íbamos a proponer su nombre para la Medalla de Honor de Madrid este San Isidro. Lo recibió con la inteligencia, la cercanía y la humildad que siempre la acompañaron. Su defensa de la información libre y del pensamiento crítico deja una huella imborrable", ha rememorado la dirigente socialista.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado "consternado" por la muerte de Gallego-Díaz. "Pocas palabras caben en un tuit para reconocer a una de las periodistas más importantes de este país", ha expresado el líder sindical. "Creyó en el periodismo de la verdad, en la información veraz como bien público y en hacernos pensar con sus crónicas", ha añadido.

Desde el ámbito de los medios de comunicación, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha lamentado "esta irreparable pérdida" y ha transmitido su "más sentido pésame" a sus familiares y amigos.

Asimismo, la Agrupación de Periodistas de UGT ha mostrado su "pesar" por el fallecimiento de su "compañera" Soledad Gallego-Díaz, "periodista de referencia" y un "nombre clave del periodismo en España".

La periodista de la cadena SER Àngels Barceló ha afirmado que fue una "mujer que abrió camino" y fue "referente" para los lectores de 'El País' y para los oyentes de la SER: "En un mundo tan incierto, se apaga una voz que nos ayudaba a entenderlo mejor".

Enric Juliana, director adjunto de 'La Vanguardia', ha manifestado que Soledad Gallego-Díaz es una de las personas que más le ha "impresionado" en el periodismo. "Autoridad profesional, solidez, coherencia. Tuve el honor de formar parte del comité de redacción de El País a finales de los ochenta y guardo un grato recuerdo de las reuniones con ella", ha indicado.

La adjunta al director de eldiario.es, Esther Palomera, ha escrito un comentario en su cuenta de X: "Periodismo por encima de todo".

Del mismo modo, el Instituto Cervantes ha mostrado su "gran tristeza" por la muerte de la periodista. "Lúcida y brillante, siempre creyó en la verdad y el periodismo para mejorar la vida de todos. Coherencia, rigor y ética, fue el espejo en el que mirarse del buen periodismo, en una época donde no abunda. La echaremos de menos", ha afirmado.