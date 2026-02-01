Política Territorial destina más 3,4 millones a una campaña para "motivar la solidaridad" en zonas afectadas por la dana

Archivo - Estragos ocasionados por la Dana en el Barranco de Chiva, a 12 de noviembre de 2024, en Chiva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El pasado 29 de octubre una DANA asoló la provincia de Valencia. El resultado a día de hoy de la peor “gota f - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene previsto destinar un total de 3.415.000 euros a una campaña para "motivar la solidaridad" en las zonas afectadas por la dana de la Comunidad Valenciana.

Según consta en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo y sentido de dicha campaña anual es también "facilitar el acceso a ayudas y servicios para las personas y entidades afectadas" y difundir información sobre las funciones, medidas y recursos gestionados por el Comisionado especial.

La campaña tiene un periodo de ejecución del 1 de junio al 31 de diciembre de 2026 y su difusión autonómica, en castellano y valenciano, será en televisión, radio, prensa, revistas, digital, exterior y otras herramientas como branded content.

Se dirige a población general mayor de 16años, ciudadanía y empresas afectadas por los daños provocados por la dana. Las medidas de accesibilidad incluyen subtitulación, audiodescripción y lengua de signos.

INVERSIÓN TOTAL DEL GOBIERNO EN 2026

La inversión total prevista en materia de publicidad y comunicación institucional para 2026 asciende a 155,6 millones de euros, lo que supone 5,56 millones de euros menos que la que se planificó en 2025, lo que representa una disminución de un 3,45%.

En lo que respecta al número de campañas, se prevé la contratación durante el año 2026 de un total de 124 campañas institucionales, 22 menos que las previstas en el Plan anterior, un 15,07% menos.

Además, en 2026 se llevarán a cabo 49 campañas de carácter comercial, con una inversión total prevista de 115,07 millones de euros, aumentando la inversión planificada en 5,49 millones de euros más con respecto al año anterior (+5,02%).

De este modo, la inversión publicitaria total prevista (campañas institucionales más comerciales) de la Administración General del Estado será de 270,67 millones de euros, por lo que disminuye un 0,03% en 2026 con respecto a lo planificado en 2025 (270,74 millones de euros).

Por inversión planificada para 2026 destaca, con 17,14 millones de euros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En 2025 fue Agricultura, Pesca y Alimentación el ministerio que planificó la mayor inversión en publicidad institucional (20,28 millones de euros).

Se prevé contratar 31 campañas con una inversión superior a los dos millones de euros. La de mayor inversión presupuestada es la campaña para la divulgación de la seguridad vial de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, con un total de 10.194.000 euros, seguida de la de sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, con 9 millones de euros.

En cuanto a la distribución de medios de comunicación, el medio digital (prensa online y redes de distribución en sites especializados afines al target de las campañas) será el utilizado con más frecuencia en las campañas planificadas para 2026. En segundo lugar será la radio y en tercer lugar los medios televisión y exterior (pantallas digitales convencionales y de gran formato, vallas, mupis, mobiliario urbano, lonas, en intercambiadores, estaciones de AVE y cercanías, centros comerciales, etc.)