Ponle Freno tramita más de 2.700 quejas ciudadanas por señales y carreteras en mal estado desde 2010

El director de 'Noticias de la Mañana' en Antena 3, Manu Sánchez. - ATRESMEDIA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ponle Freno ha tramitado más de 2.700 quejas ciudadanas relativas deficiencias en señales de tráfico y carreteras desde el año 2010, cuando puso en marcha la campaña 'Señales y carreteras en mal estado'.

Así lo ha dado a conocer este jueves la plataforma por la Seguridad Vial de Atresmedia, que ha puesto en marcha la novena edición de la iniciativa que contará con la novedad de un mapa colaborativo propio visual e intuitivo para facilitar el proceso de denuncia.

Para registrar la queja, los ciudadanos tienen que entrar en dicho mapa a través de la web de Ponle Freno, señalar la ubicación, titular y describir la incidencia y adjuntar fotografías de la misma. Posteriormente, la plataforma tramitará la denuncia ante la administración correspondiente, solicitando su arreglo o solución.

La novena edición tendrá presencia en todos los medios de Atresmedia, una cobertura que incluirá la emisión de un spot protagonizado por el director de 'Noticias de la Mañana' en Antena 3, Manu Sánchez, que podrá verse en todos los canales televisivos del grupo (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries).

En el anuncio, Manu Sánchez anima a movilizarse y denunciar porque a la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudar. "Si están en mal estado nos ponen en peligro a todos", ha añadido. Asimismo, la campaña contará con difusión en Onda Cero y Europa FM, y en soportes digitales, tanto desde redes sociales como en ponlefreno.com.