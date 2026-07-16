El PP insta al Gobierno a aplicar medidas para solventar la falta de examinadores de tráfico

Archivo - (Foto De ARCHIVO)El Vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, interviene durante una sesión plenaria. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para instar al Gobierno a implantar medidas para solucionar la falta de examinadores de tráfico "que impide el acceso al mercado laboral a miles de españoles".

En concreto, la PNL que se debatirá en el Pleno pide al Ejecutivo que proceda "de manera inmediata" a la cobertura efectiva de todas las plazas vacantes de examinadores, al tiempo que exige "redimensionar las plantillas" en aquellas jefaturas provinciales donde la demanda supere de forma sostenida la capacidad ordinaria del sistema, según ha informado el PP en una nota.

Para acabar con las listas de espera, por ejemplo, insta a introducir medidas temporales de refuerzo en las provincias más saturadas, tanto con examinadores como con personal administrativo.

Por último, exige un informe detallado para "conocer la realidad del sistema" que incluya el número de examinadores en activo, las plazas vacantes, las bajas existentes y el número de alumnos pendientes de realizar el examen práctico.

Los 'populares', que critican "la inacción del Gobierno", denuncian que en España "hay miles de personas pendientes de realizar el examen práctico de conducción", una lista de espera que afecta especialmente a quienes el permiso de conducir supone un "requisito imprescindible para acceder a un empleo".

"Este atasco en los exámenes impide, por ejemplo, reducir el déficit de 35.000 conductores profesionales que se estima que es la demanda actual del país", añade la formación, que insiste en que esta situación "se ha consolidado como un problema estructural al que el Gobierno no ha sabido dar respuesta".

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR

La propuesta llega después de que el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, y las diputadas Bella Verano y Elisa Vedrina se hayan reunido con representantes del sector, a quienes han prometido elaborar "un plan de choque" para acabar cuanto antes con las listas de espera para examinarse.

"Este problema no es nuevo, sino que es un asunto que el sector de las autoescuelas lleva años denunciando sin que la Administración haya adoptado soluciones de fondo", ha afirmado Bravo.

El dirigente 'popular' se ha comprometido a implementar las medidas necesarias cuando lleguen al Gobierno, si bien ha asegurado que no van a esperar hasta entonces "para exigir al Ejecutivo que cambie esta situación que impide a miles de personas acceder a un puesto laboral".