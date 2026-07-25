PP pide priorizar coordinación y disponer de todos los recursos ante los incendios: "Quienes insulten que se aparten"

1106843.1.260.149.20260725122438 El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, interviene durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Baja se reúne en pl - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha reclamado este sábado "poner todos los medios disponibles" del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a disposición de quienes combaten los incendios que este verano "asolan a España" y ha pedido a los responsables políticos que "están en insultar y confrontar que se aparten y no molesten".

Así lo ha asegurado el portavoz del PP en unas declaraciones difundidas por la formación política en las que ha expresado su solidaridad con los vecinos afectados por las llamas. "La prioridad debe ser poner todos los medios disponibles del Estado, de las CCAA y de los Ayuntamientos a disposición de aquellos que luchan contra los incendios. La colaboración entre gobiernos debe ser fundamental", ha expresado.

El portavoz 'popular' ha defendido que la prioridad ahora es "la colaboración y la coordinación. "Todos aquellos responsables políticos que estén en insultar, en romper, en confrontar, por favor que se echen a un lado, que se aparten y no molesten, Mientras unos están en insultar, otros están en ayudar", ha afirmado antes de aseverar que "ya habrá momento" de exigir responsabilidades.

"Ya habrá momento de exigir responsabilidades o de plantearnos si el no tener presupuestos es parte de la culpa de lo que está pasando. O también plantearnos si la ayuda que pedimos a Europa la deberíamos tener nosotros previamente o si se hubiera atendido el Plan Nacional que planteó hace un año el presidente Feijóo", ha comentado Bravo.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En un segundo bloque de su intervención, Bravo ha cargado contra la política económica del Gobierno y ha denunciado que el Ejecutivo "lleva toda la legislatura sin presupuestos", algo que supone "incumplir la Constitución". Asimismo, ha recordado que "por segunda vez" se ha tumbado esta semana el techo de gasto y que el Ejecutivo "no ha traído uno nuevo", lo que hace que "todo lo que traigan a partir de ahora venga viciado".

El responsable económico del PP ha criticado también la ley de condonación de la deuda pública, al señalar que "en toda la ley en ningún caso aparece condonación". "Lo que antes pagábamos como valencianos, catalanes o madrileños, lo pagaremos como españoles", ha advertido, al recordar que la deuda pública se sitúa en 1,7 billones de euros.

Según Bravo, esta norma se ha diseñado "para dar respuesta a los partidos independentistas" y para conseguir el voto para que "Sánchez siga siendo presidente por encima de todo". En la misma línea, ha adelantado que esta semana el Gobierno abordará el sistema de financiación autonómica, que ha descrito como un modelo "que no surge para dar respuesta a las comunidades autónomas" ni "para dotar de los mayores recursos", sino que "genera división, confrontación y desigualdad entre españoles" porque responde a las exigencias de esos partidos independentistas".

Frente a ello, Bravo ha reivindicado la propuesta de financiación autonómica que el PP remitió al Gobierno en septiembre de 2024 y que "jamás contestó". Esa propuesta apuesta por un sistema "multilateral", que se negocie "no a puerta cerrada, sino en el Consejo de Política Fiscal", y que permita dotar de más recursos a sanidad, educación, políticas sociales e inversiones, así como la creación de un "fondo transitorio" mientras se aprueba el nuevo modelo para demostrar "la voluntad de dotar de los mayores recursos".

"La gestión debe volver a ser el centro, el respeto institucional tiene que ser el centro y sobre todo el centro tiene que ser los ciudadanos y dar el mejor servicio y la mejor atención. Por eso es necesario recuperar esos valores y por eso es necesario un cambio y ese cambio está cada día más cerca", ha apostillado.