El PP pide sistemas antiabandono de niños en el coche y estudiar posibles ayudas o incentivos para su compra

Archivo - Coches aparcados durante la cuarta ola de calor del verano, a 21 de agosto de 2023, en Badajoz, Extremadura (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha difundido un aviso especial por la llegada de una nueva ola de calor, la cuarta d - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha registrado una iniciativa en el Congreso que busca promover la incorporación de sistemas de aviso de asiento trasero ('Rear Seaf Remindef') en los vehículos comercializados en España, así como estudiar posibles ayudas o incentivos para su compra a fin de evitar el olvido de menores en el interior de los vehículos.

En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, los 'populares' recuerdan que en mayo de 2026 una niña de dos años falleció en A Coruña tras permanecer durante más de seis horas en el interior del vehículo de su padre "en un día especialmente caluroso". "Lamentablemente, este no es un caso aislado", sostienen.

En el texto, presentado para su debate en la comisión de Industria y Turismo de la Cámara Baja, el PP explica que hay un "problema muy grave de seguridad y salud pública que, aunque poco frecuente, presenta consecuencias irreversibles y devastadoras, tanto en la familia que sufre la pérdida como en la comunidad escolar o en la localidad donde se produce el terrible episodio".

De esta forma, el PP quiere que el Gobierno impulse, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y las comunidades autónomas, campañas institucionales de concienciación sobre el riesgo del olvido de menores en vehículos y las medidas preventivas existentes.

Asimismo, apuesta por promover, en colaboración con fabricantes y entidades del sector automovilístico, la incorporación de sistemas de aviso de asiento trasero ('Rear Seaf Remindef') en los vehículos comercializados en España.

Analizar posibles líneas de ayudas o incentivos para la adquisición de dispositivos antiabandono en sillitas infantiles, especialmente para familias con menores de cuatro años que posean vehículos que no disponen de sistemas de aviso de asiento trasero, es otra de las propuestas incluidas en la iniciativa de lo 'populares'.

Finalmente, propone elaborar, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades sanitarias, un registro estadístico oficial sobre incidentes y fallecimientos de menores por olvido en vehículos; y reforzar los protocolos de prevención y comprobación en el transporte escolar y de guarderías para evitar que menores puedan permanecer desatendidos en vehículos.

La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) y la organización que representa los intereses de los consumidores europeos en el desarrollo de estándares técnicos, ANEC, han lanzado una guía para prevenir el olvido de menores en el interior de los vehículos y sus riesgos para la vida de los niños.

En una reciente entrevista con Europa Press, el presidente de la Alianza Española Seguridad Vial Infantil (AESVi), Joan Forrellad, reclamaba también un cambio normativo para permitir que los menores de 3 años puedan viajar en el asiento delantero en sentido contrario a la marcha y desconectando el airbag del acompañante para evitar el olvido de los niños en su interior, "algo común y permitido en la mayoría de los países de la Unión Europea".