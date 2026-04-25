El PP propone un plan para convertir la lectura en "el centro de la educación" y que sea una "materia obligatoria"

Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, posa para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular tiene previsto implementar un plan para "hacer de la lectura el centro de la educación" si llega a la Moncloa, por medio del cual incluiría la lectura como "materia obligatoria", según ha adelantado este sábado su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos.

"Una de las grandes propuestas que el presidente Alberto Núñez Feijóo implementará cuando llegue a la presidencia del Gobierno es hacer de la lectura el centro de la educación", en Primaria, Secundaria y Bachillerato, ha afirmado.

Con ello, se buscaría tratar "la lectura como materia obligatoria y como realidad que atraviese toda la enseñanza en España, recuperando el papel, volviendo a hacer del libro ese objeto sin el que no seríamos nada", ha añadido De los Santos, en declaraciones a los medios tras la XXX Lectura Continuada del Quijote organizada por el Círculo de Bellas Artes.

Dicho plan pondría el foco también en "los lectores a los que les cueste más la comprensión" y "aquellos chavales que, por no conocer la lengua castellana, tengan especiales dificultades". En general, nacería con el objetivo de contribuir a un "mejor" presente y futuro: "Sin libros no seríamos nada; sin cultura no existiríamos", ha enfatizado.

"La lectura es la que construye sociedades" y "nos mejora como ciudadanos", defiende De los Santos, quien se ha referido al libro 'El Quijote', de Miguel de Cervantes, como "uno de los libros más importantes de todos los tiempos" que "sigue siendo uno de los 'bestsellers', algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos como españoles y sobre todo como lectores".