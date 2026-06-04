PP y PSOE apelan al consenso para situar el agua urbana fuera del enfrentamiento político: "Exige una visión de Estado". - DAQUAS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diputados del PP y del PSOE han apelado este jueves al consenso para situar el agua urbana fuera del enfrentamiento político en la segunda jornada del 38º Congreso DAQUAS, según ha informado la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS).

El diputado popular y portavoz de medioambiente en la Comisión de Transición Ecológica, Joaquín Melgarejo, ha destacado que el agua exige "consenso, planificación y una visión de Estado". A su juicio, España necesita avanzar hacia un pacto nacional del agua que dé estabilidad y seguridad jurídica al sector.

"Para garantizar infraestructuras modernas y servicios de calidad, debemos hablar con rigor de inversión y recuperación de costes vía tarifa, siempre desde la transparencia y la protección de los consumidores vulnerables", ha indicado.

Por su parte, la diputada socialista y portavoz de medioambiente de su grupo, Nieves Ramírez, ha apuntado a que todo el mundo comparte que el agua es el "reto" que tiene España como país. En este sentido, ha recalcado que "hay que aparcar la guerra del agua y ponerse a trabajar".

"Podemos coincidir en muchas cuestiones si ponemos el foco en el gran consenso que debe existir en torno a un recurso esencial para la ciudadanía, la sostenibilidad y el desarrollo del país. El agua debe abordarse desde el acuerdo, la responsabilidad institucional y la voluntad de construir soluciones compartidas", ha destacado.

Durante el debate, los ponentes han subrayado que el agua urbana requiere una respuesta coordinada entre administraciones, operadores y empresas, capaz de trascender los ciclos políticos y de convertir la planificación hídrica en una prioridad compartida.

Más allá de ello, han puesto de manifiesto que el agua urbana atraviesa un momento "especialmente relevante", marcado por "la adaptación a la nueva normativa europea, la necesidad de inversión en infraestructuras y la creciente presión del cambio climático sobre los recursos hídricos".

Por su parte, el general de la Agencia Vasca del Agua, Asier López, ha destacado que hay que "quitarle las siglas al agua y trabajar desde los intereses compartidos".

"Da gusto ver que hay entendimiento entre los dos grandes partidos. Además, debe haber colaboración técnica para asesorar a la parte política, porque los técnicos estamos de acuerdo en el 95% de las medidas. Los retos hídricos no entienden de fronteras políticas, sino de planificación, cooperación y responsabilidad colectiva. Solo desde una mirada común podremos garantizar una gestión más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades reales del territorio", ha subrayado.