PP registra en Congreso y Senado una ley para prohibir el burka, con multa hasta 600 euros y excepciones por frío

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este jueves en el Congreso y en el Senado su propia proposición de Ley Orgánica reguladora del uso de prendas y elementos que oculten el rostro en espacios públicos, que contempla multa de hasta 600 euros y excepciones por condiciones meteorológicas.

La proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, está firmada en la Cámara Baja por la portavoz 'popular' Esther Muñoz y en la Cámara Alta por Alicia García. Su registro tiene lugar después de que el Pleno del Congreso rechazase este martes la toma en consideración de la proposición de Ley de Vox para prohibir el velo integral (burka y nicab) en espacios públicos.

La iniciativa del PP plantea regular el uso de elementos "que oculten, total o parcialmente, el rostro en espacios públicos o de acceso público impidiendo o dificultando la identificación de la persona, con el fin de garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales de todos, especialmente de las mujeres".

El texto establece la prohibición de cualquier "vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas". El incumplimiento se considerará infracción leve, sancionada con una multa de 100 euros, que podría ascender hasta 600 euros en caso de reiteración.

Además, la incitación al incumplimiento de la norma conllevaría una multa de 600 euros. Como alternativa a la sanción económica, la autoridad competente podrá ofrecer la participación voluntaria en programas públicos de sensibilización, formación o integración social.

La proposición contempla excepciones cuando la ocultación del rostro esté justificada por razones médicas o sanitarias; exigencias laborales o de protección individual; actividades culturales, festivas o deportivas autorizadas; condiciones meteorológicas adversas; y supuestos expresamente previstos por una ley.

De la misma manera, recoge que será de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de aquellas normas específicas que dicten las comunidades autónomas y corporaciones locales en el ámbito de sus respectivas competencias, que en todo caso, apunta el PP, que deberán respetar lo dispuesto en esta ley.

El Pleno del Congreso rechazó este martes la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox con el fin de prohibir el velo integral (burka y nicab) en el espacio público. La propuesta contó con el apoyo del PP y UPN, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado en contra (el PSOE y sus socios de investidura).

La ley de Vox consta de un artículo único en el que se establece que "queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados nicab y burka".