PP, Vox, PNV y Junts rechazan la PNL de Belarra que insta a aprobar la ley de familias por "absurda" y "ridícula"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, Vox, PNV y Junts han mostrado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo a la Proposición No de Ley (PNL) de Podemos por la que insta al Gobierno a aprobar de forma inmediata la Ley de Familias, por considerar la propuesta "absurda" y "ridícula". En concreto, han afeado a la diputada de Podemos Ione Belarra que haga esta propuesta cuando ella fue la que impulsó originalmente la ley de familias, durante su etapa como ministra de Derechos Sociales, y cuando podría directamente "llamar a la puerta" del actual ministro de dicha cartera, Pablo Bustinduy, de Sumar.

En el texto de la PNL, consultado por Europa Press, Podemos recuerda que el proyecto de la Ley de Familias, fue remitido originalmente al Congreso en abril de 2023 y recuperado en marzo de 2024, busca garantizar el reconocimiento jurídico y la conciliación de todos los modelos familiares, pero lamenta que su tramitación permanece paralizada debido a sucesivas prórrogas en el plazo de enmiendas, algo que califica de "estrategia de filibusterismo parlamentario".

A juicio de Podemos, resultaría "inaceptable e incomprensible" que "una iniciativa de tal importancia" quedase "olvidada en el cajón de la legislatura por segunda vez consecutiva".

Durante la defensa de la PNL, este martes, en el Pleno del Congreso, la diputada de Podemos Noemí Santana ha subrayado la necesidad de una Ley de Familias que no solo reconozca "la diversidad familiar" (familias "monomarentales, numerosas, ensambladas, reconstruidas o cuidadoras de personas dependientes"), sino que las "proteja" activamente mediante el apoyo institucional y la conciliación real.

También ha defendido su propuesta de una prestación económica para cuidadoras principales vinculada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que varíe según el grado de dependencia de la persona a la que se cuida (100% para el grado 3, 70% para el grado 2 y 40% para el grado 1), una enmienda "que finalmente quedó fuera de las leyes de dependencia y discapacidad".

"Queremos ese reconocimiento no sólo porque sea una palabra bonita sino que queremos que tenga una traducción económica y que permita a quienes dedican una parte de fundamental de su vida a cuidar puedan hacerlo con dignidad", ha subrayado Santana.

Sumar ha enmendado el texto "para enfatizar que la responsabilidad de su aprobación se encuentra en manos" del Parlamento y argumentando que el Ministerio de Derechos Sociales ya ha cumplido con su parte. La diputada Jùlia Boada ha criticado el bloqueo de la oposición, y ha apoyado el reconocimiento a las cuidadoras para asegurar que reciban apoyo sin que ello las incentive a quedar atrapadas en el trabajo doméstico, abogando en su lugar por servicios públicos "robustos".

Mientras, la diputada del PP Sandra Moneo ha pedido a las diputadas de Podemos que se "quiten la careta" porque "forman parte del bloque de investidura y no necesitan PNLs para que el señor Bustinduy apruebe una ley de familias". Además, les ha acusado de utilizar las políticas sociales con fines electoralistas en lugar de presentar medidas "presupuestadas" y ha lamentado que si la situación de pobreza en España no fuese "tan grave" la puesta en escena "llamaría a la carcajada más amplia".

Además, la diputada de Vox ha acusado a Podemos de querer "destruir el concepto de familia para redefinirla según sus dogmas ideológicos" envolviéndola en "algunas medidas buenas como la renta de crianza, o las que favorecen la conciliación, la atención temprana". A su juicio, es "de locos inventarse 16 modelos distintos de familia".

EL PSOE APLAUDE A 'LOS JAVIS'

Por su parte, el diputado socialista Lázaro Azorín ha compartido su propio testimonio personal como hombre homosexual y ha confesado su "miedo" a los discursos de odio actuales, al tiempo que ha defendido la necesidad de avanzar en derechos, igualdad y conciliación para todos los modelos de convivencia. Asimismo, ha reivindicado la memoria histórica del colectivo LGTBIQ+, aplaudiendo el trabajo de los creadores Javier Ambrossi y Javier Calvo por "rescatar" del silencio" historias como la de Federico García Lorca.

Por el PNV, la diputada Nerea Rentería ha tachado de "absurda" la PNL de Podemos ya que insta al Gobierno a la aprobación inmediata de la ley de familias cuando es el Parlamento el órgano competente para tramitar y votar las leyes. Además, ha acusado a Ione Belarra de contradicción en sus "urgencias" tras haber tardado "más de tres años" en presentar la norma en su etapa ministerial, al tiempo que ha advertido de que la paralización actual del texto se debe a la falta de apoyos mayoritarios en la Cámara.

Asimismo, la diputada de Junts Pilar Calvo ha calificado la propuesta de Podemos de "recurso electoralista" y ha tildado de "ridículo" que insten al Ejecutivo a aprobar una norma que depende exclusivamente de las mayorías en el Congreso. También ha acusado al Ministerio de Hacienda de bloquear sistemáticamente enmiendas sociales cruciales, como la ampliación de las ayudas para familias con menores con enfermedades graves (CUME) más allá de los 26 años o la rebaja del IVA para productos de discapacidad, y ha denunciado una "falta de empatía" hacia los colectivos más vulnerables.

Mientras, la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo la Cruz ha apoyado el avance de la Ley de Familias pero ha advertido de que si no ha salido adelante ya es porque "no existe mayoría suficiente" por "discrepancias" no resueltas. Asimismo, ha defendido que el texto estatal no debe invadir competencias y tras confirmar que han negociado con el Ministerio enmiendas para blindar estas competencias ha reclamado "un esfuerzo" negociador adicional a todos los grupos para articular una mayoría viable.

También el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha apoyado la propuesta de Podemos para impulsar la Ley de Familias pues considera que es "urgente", aunque ha mostrado su "escepticismo" sobre la aprobación debido a los constantes retrasos. Además, ha pedido respeto absoluto a las competencias autonómicas y ha celebrado la inclusión de las cuidadoras principales exigiendo para ellas un reconocimiento jurídico y económico.