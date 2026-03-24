PP y Vox rechazan la ley del PSOE para endurecer el exceso de velocidad: "No atienden ni a las víctimas ni a expertos"

Archivo - Imagen de las obras del carril BUS-VAO de Mairena del Aljarafe en Sevilla. A 14 de enero de 2026, en Mairena del Aljarafe, Sevilla (Andalucía, España). El carril BUS-VAO de Mairena del Aljarafe-Sevilla se marca como objetivo descongestionar la e - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado este martes en el Congreso la norma impulsada por el PSOE para endurecer el exceso de velocidad que es considerado delito porque "no atienden" ni a las víctimas ni a los expertos y lo consideran "un ejercicio de hipocresía social y trilerismo".

Así lo han expresado los portavoces de las formaciones conservadoras durante el debate de la toma en consideración de la iniciativa, que se votará esta tarde en el Pleno de la Cámara Baja. En cambio, se han mostrado a favor de la iniciativa los representantes de Sumar, ERC, Junts, PNV y Coalición Canaria.

En concreto, la iniciativa de los socialistas propone reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito y endurecer así la respuesta penal frente a los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.

La norma plantea modificar el apartado 1 del artículo 379 del Código Penal para que sea considerado delito penal conducir por encima de estos nuevos umbrales, pero mantiene el catálogo de penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, retirada del permiso de conducir por tiempo superior a 1 y 4 cuatro años.

En el turno de fijación de posiciones, el portavoz del PP, Fernando de Rosa, ha alertado de "graves defectos formales y de fondo" y ha afeado que los socialistas "no han tenido en cuenta ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Supremo o los informes de los fiscales de Seguridad Vial" en la elaboración del texto.

"Jurídicamente, es un error lo que ustedes plantean. No atienden lo que dicen las víctimas, no atienden lo que dicen los expertos. Presentan una proposición de ley, no un proyecto de ley", ha manifestado. De Rosa ha dicho que no se puede llevar al Boletín oficial del Estado (BOE) una ley que "luego traiga frustración a las víctimas" y ha afeado al PSOE que la semana pasada rechazara ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable.

En el caso de Vox, el diputado Francisco José Alcaraz ha aseverado que el Gobierno viene "casi vestido y hablando como la abuelita del lobo feroz", pero es "un ejercicio de hipocresía social y trilerismo". "A ustedes no les importa la vida, a ustedes no les importan las víctimas", ha asegurado, para después reprocharle la excarcelación de etarras y agresores sexuales o las víctimas de la dana y la pasarela de Santander.

"MENOS CÓDIGO PENAL Y MÁS ALQUITRÁN"

Para el portavoz de Vox, "todas las iniciativas" del PSOE tienen por objetivo "recaudar" y responsabilizar a los conductores. "¿De cuántos Adamuz de carretera son responsables ustedes?", se ha preguntado el diputado, que cree que "este país necesita menos Código Penal y más alquitrán".

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE Juan Carlos Jerez ha afirmado que "solo hay una opción válida, votar sí, que es votar por la vida" y ha arremetido contra PP y Vox por rechazar la pasada semana la bajada del límite máximo de alcohol al volante, una iniciativa que volverá a llevar al Congreso "cuanto antes".

"¿Estarán a favor de proteger la vida con la mejora de la seguridad vial o solo son provida cuando les interesa?", ha planteado el diputado para después añadir: "No se equivoquen, si bebes no conduzcas. Estamos hablando de proteger vidas, si bebes no conduzcas".

Asimismo, Juan Carlos Jerez ha apuntado que "esta proposición de ley es también el resultado de años de dolor y de lucha de víctimas y de asociaciones de víctimas". "En este país hay homicidios que quedan impunes. Ahora hay muertes por exceso de velocidad que no siempre tienen condena penal", ha declarado, al tiempo que ha asegurado que el objetivo del PSOE es revertir esta situación.

PSOE: "VAMOS A PODER AYUDAR A SALVAR"

"Hoy el cálculo que nos interesa no es el número de votos a favor o en contra que va a conseguir cada opción, sino el número de vidas que vamos a poder ayudar a salvar", ha concluido el portavoz socialista, que fue policía local durante más de dos décadas.

Por parte de Sumar, Laura Vergara ha dicho que este martes buscan "consenso" y defender la seguridad vial, "una de las principales preocupaciones de la sociedad civil". A su juicio, esta iniciativa "puede contribuir a salvar vidas", así como a una menor utilización de carburante y a una reducción de las emisiones contaminantes. "El respeto a los límites de velocidad es fundamental", ha insistido.

Vergara ha insistido en que esta medida es "urgente" y ha pedido un compromiso para analizar los resultados de su implementación y "seguir ampliando esa pacificación a todas" las ciudades y las carreteras.

Inés Granollers, diputada de ERC, ha reconocido que la iniciativa va en la "buena dirección" porque reducir la velocidad es "una cuestión de vida y es una cuestión de justicia", porque quien más sufre las consecuencias "no es quien más corre, sino quien está más expuesto".

"Reducir las velocidades puede tener un efecto disuasivo y contribuir a reducir la siniestralidad", ha comentado Granollers, quien ha añadido que la reforma penal no es la solución a un problema que es "estructural". Por tanto, ha confirmado su apoyo a la tramitación y ha adelantado que "no es un cheque en blanco" y presentarán enmiendas al texto.

Por parte de Junts, la diputada Marta Madrenas ha declarado que quien decide conducir así "sabe que está incrementando de manera exponencial el riesgo de herir y de matar". "Esta decisión es sólo del conductor", ha remarcado la diputada que ha explicado el caso de Maria Pilar y ha indicado que "la propuesta que se quiere tramitar nace de su esperanza y de su decisión de que nadie debe vivir lo que ellos han vivido".

"Lo que hoy discutimos no es una cifra. Es si aceptamos o no que alguien pueda decidir, conscientemente, poner en peligro la vida de los demás sin que suponga ninguna respuesta penal. Eso es lo que quiere cambiar esta reforma", ha asegurado Marta Madrenas.

Desde el PNV, Nerea Renteria ha manifestado que tal y como está planteado el texto no pueden tener una posición "cerrada" sobre esta proposición, pero sí cree que "merece ser debatida". "Cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de salvar vidas. Y eso, por sí solo, ya justifica que cualquier iniciativa en este ámbito se analice con mucha calma y en serio", ha expresado la diputada, que ha añadido que cada vez que se aborda el ámbito penal hay que hacerlo con "cierto respeto y con cautela". Su principal duda no es el "diagnóstico sino la solución".

Por último, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha avanzado un "sí convencido" a la propuesta y ha afirmado que "la seguridad vial no admite ambigüedades" y no se trata de "pequeños despistes" sino de "conductas que ponen en riesgo la vida de los demás". "No es desproporcionado, desproporcionado es el dolor", ha manifestado.