PP y Vox rechazan tramitar la ley del PSOE para bajar la tasa de alcohol: "Los accidentes son por tasas elevadas"

Archivo - Control de alcoholemia y drogas de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular y Vox han rechazado este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la tramitación de la proposición de ley del PSOE relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción, que sí ha sido apoyada por Sumar, ERC y Junts.

Durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley, ambas formaciones han coincidido en que la "inmensa mayoría" de los trágicos accidentes de las carreteras españolas "no los provoca el ciudadano que cumple con la norma", sino aquellos con tasas elevadas de alcoholemia.

La iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ya fue rechazada el pasado mes de marzo en la Comisión de Interior del Congreso, pretende bajar la tasa de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado).

"Nos trae de nuevo una proposición de ley que ya demostró que carecía de las soluciones reales. Vuelven a la carga y lo hacen, además, utilizando el procedimiento de urgencia. Hoy la urgencia no es la seguridad vial, la urgencia real de Marlaska es apartar los focos de Ceuta y de su propia gestión insostenible", ha advertido la diputada del PP Bella Verano Domínguez.

Verano Domínguez ha precisado que si el Gobierno "hubiera querido reducir estas tasas por vía reglamentaria, podría haber aprovechado precisamente la reciente regulación del Reglamento General de Circulación, aprobado por real decreto".

En este punto, ha asegurado que "la inmensa mayoría de los trágicos accidentes" que suceden en las carreteras españolas "no los provoca el ciudadano que cumple con la norma, sino aquellos irresponsables que multiplican por dos, por tres o por cuatro el límite legal". "Es contra esas auténticas temeridades contra las que debemos actuar con contundencia", ha sentenciado.

En la misma línea, el diputado de Vox José Alcaraz Martos ha destacado que "los informes de toxicología revelan que los accidentes por alcohol son con tasas elevadas, no por quien toma una cerveza".

"Cuando terminamos y nos vamos a nuestras casas, ¿por qué se toman ustedes una cerveza? No esperen a que se apruebe la nueva ley, dejen de beber antes de coger el coche. Ustedes con el Gobierno de la muerte", ha reprochado Alcaraz Martos a los diputados socialistas.

EL PSOE DEFIENDE QUE "PUEDE CONTRIBUIR A SALVAR VIDAS"

Por el contrario, el diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto ha defendido que esta medida "puede contribuir a salvar vidas". "Mientras exista una sola decisión que pueda evitar una muerte en nuestras carreteras, esta Cámara tiene la obligación de intentarlo", ha manifestado.

"Hoy tenemos de nuevo una oportunidad, en estos meses seguro que han cambiado muchas cosas en nuestro país, pero hay otras cosas que no han cambiado: No ha cambiado el efecto del alcohol sobre la conducción, no ha cambiado el riesgo, no han cambiado sus consecuencias y, desgraciadamente, tampoco han dejado de llegar víctimas a nuestras carreteras. Volvemos porque creemos en esta medida, porque creemos que puede contribuir a salvar vidas", ha asegurado el socialista.

La iniciativa socialista mantiene la rebaja de la tasa de alcohol que la Comisión de Interior tumbó el pasado marzo, aunque suprime la prohibición prevista entonces para difundir en redes sociales y aplicaciones de mensajería la ubicación de controles de alcohol y drogas.

Los socialistas proponen, de nuevo, la modificación del artículo 76 de la ley de Tráfico introduciendo como infracción grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre".

También se introduce como infracción muy grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre, o con presencia en el organismo de drogas", modificando el artículo 77. Para dichas infracciones, se fijan sanciones con multa de 1.000 euros.

De salir adelante, la escala de pérdida de puntos quedaría fijada en dos puntos para quienes conduzcan con una tasa superior a 0,1 y hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado; cuatro puntos para tasas superiores a 0,25 y hasta 0,5 miligramos; y seis puntos cuando se supere el límite de 0,5 miligramos.

Según el texto, recogido por Europa Press, la reforma "no tiene un enfoque represivo, sino que persigue, como es propio de cualquier sociedad moderna y democrática, que sus ciudadanos puedan ejercer con seguridad su derecho a la libre circulación sin ver comprometidas su vida y su integridad física, todos ellos derechos fundamentales reconocidos por nuestro texto constitucional".

SUMAR, ERC Y JUNTS APOYAN SU TRAMITACIÓN

Durante su intervención, los diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Grupo Republicano y Junts ha avanzado su apoyo a la tramitación de la ley que reduce la tasa de alcohol al volante.

Así, la diputada de Sumar Laura Vergara ha recalcado que se trata de "una medida sencilla de explicar y fundamentada en una evidencia que lleva años acumulándose": "Cuando hay alcohol al volante, aumenta el riesgo, cuando reducimos ese riesgo, salvamos vidas".

"Por eso, apoyamos esta toma en consideración. La rebaja de la tasa máxima permitida en la conducción avanza hacia un modelo de mayor protección para todas las personas usuarias de las vías públicas", ha agregado Vergara.

Asimismo, la diputada de ERC Inés Granollers ha subrayado que a su formación le gustaría "impulsar este proyecto de ley". "Les vamos a pedir que sean valientes y que rebajen la tasa a donde tendría que estar y que si conduces, no bebas", ha reclamado.

No obstante, Granollers ha criticado a la Dirección General de Tráfico (DGT) por estar "demasiado pendiente de generar problemas, de enfrentar colectivos, de buscar titulares y no de tomar soluciones a problemas que genera la propia DGT". "Creo que la DGT tendría que dedicar menos tiempo a enfrentar y más a solucionar. No engañen con la tasa de alcoholemia, sean valientes. Y si quieren cambiar la tasa de alcoholemia, la única tasa viable es el cero. Si bebes, no puedes conducir", ha aseverado.

Por último, la diputada de Junts Marta Madrenas ha hecho hincapié en la idea "simple" de que si se va a conducir "no tienes que beber alcohol, porque el alcohol afecta precisamente algunas de las capacidades necesarias para conducir".

"Por eso compartimos el objetivo de esta proposición, de hecho no es una posición nueva, ya dimos apoyo a la reducción en la actual anterior tramitación. Es cierto que habrá algunas pequeñas cuestiones que probablemente habrá que corregir, ya que no tendría demasiado sentido que se baje la tasa y que, al mismo tiempo, algunos determinados conductores más sensibles, como los noveles o los profesionales, con esa misma conducta acaben perdiendo menos puntos de los que perderían ahora", ha advertido.