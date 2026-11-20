Archivo - Administración de Loterías de San Lorenzo de El Escorial, situada en Calle del Rey 22, que han vendido 13 series del número 77.715 correspondiente a un Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2 - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2026, que repartirá 2.870 millones de euros, podrán comenzar a cobrarse la misma tarde del 22 de diciembre, una vez finalizadas las verificaciones de los números extraídos y realizados los procesos informáticos. El plazo para percibirlos finalizará el 22 de marzo de 2027.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), para cobrar un premio será "imprescindible" presentar el décimo o resguardo premiado. El lugar de cobro dependerá tanto de la cuantía obtenida como del canal a través del que se haya adquirido la participación.

De este modo, en el caso de los décimos o resguardos comprados en los puntos de venta de la red comercial de Loterías, los premios inferiores a 2.000 euros se podrán cobrar exclusivamente en alguno de sus 10.855 establecimientos. El pago podrá efectuarse en metálico, hasta 1.000 euros, mediante transferencia o a través de Bizum.

Por su parte, los premios de importe igual o superior a 2.000 euros deberán cobrarse necesariamente en las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank. Cuando el décimo o resguardo premiado sea compartido y alcance ese importe, será necesario identificar a todos los participantes en el momento del cobro en la entidad financiera.

Respecto a los resguardos adquiridos a través del canal online oficial de Loterías, todos los premios se abonarán, en función de su importe, en la lotobolsa o en la cuenta corriente verificada del beneficiario.

El derecho al cobro de los premios de la Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo. Por ello, los agraciados en la edición de 2026 dispondrán hasta el 22 de marzo de 2027 para percibir su premio.

Si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, su titular deberá acudir a un punto de venta de Loterías, cumplimentar y firmar el formulario 'Solicitud de pago de premios' y aportar el documento deteriorado. Este será remitido a Loterías para su autenticación.

Por último, en caso de sustracción de un décimo, Loterías recomienda presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Si ese décimo resultara premiado, el cliente podrá personarse en un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.