Los Premios Ondas suspenden la lectura del fallo en solidaridad con las víctimas de Urda (Toledo)

Archivo - Los premiados de hace un año en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Ondas, que otorga Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, han suspendido la lectura del fallo del jurado prevista para este miércoles, en solidaridad con las víctimas del accidente de Urda (Toledo).

En un comunicado, trasladan las "más sinceras condolencias y el apoyo a las víctimas y a sus familias", en un accidente ferroviario que ha causado 68 muertos.

La organización comunicará próximamente la nueva fecha de anuncio de los ganadores.