Presidenta del Colegio de Geológos no descarta réplicas tras los terremotos en Venezuela y pide más prevención

La Guaira, Venezuela, a 25 de junio de 2026.- Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez Guitián, ha indicado en declaraciones a Europa Press que lo "esperable" es que ya no se produzcan más terremotos "importantes" en Venezuela ya que los dos que tuvieron lugar este miércoles "han liberado toda la energía geológica que estaba ahí".

"Puede haber pequeñas réplicas de reajuste de nuevo, pero ya esperamos que no, que se pueda hacer esta actuación de salvamento en condiciones", ha detallado.

Por su parte, el catedrático de arquitectura Universidad Europea de Madrid, José Luis Estrán Penelas, ha detallado qué motivos pueden influir en los daños que se producen tras este tipo de sucesos, como construir edificios sin una estructura que resista a los terremotos y más cerca los unos de los otros de lo que permite la normativa.

Así se han expresado ambos tras el doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se registró ayer en Venezuela, que ha causado por el momento al menos 164 víctimas mortales y 971 heridos.

En concreto, la presidenta de la institución ha indicado que Venezuela es una zona "con sismicidad continuada" y que allí se localizan dos placas: la sudamericana y la del Caribe. En estas "fracturas" de gran profundidad en la corteza terrestre se producen tensiones, fricciones, fallas laterales, etc., lo que cada cierto tiempo "libera una energía". "Parece ser que esta falla llevaba unos 100 años en concreto sin tener una liberación de energía tan grande y los terremotos son más grandes cuanto más periodo de retorno (se registra)", ha explicado.

Como ha ocurrido esta vez, "a veces ocurre" que se suceden dos terremotos. Según ha detallado, las fallas se delimitan como bloques entre sí. "Entonces, en un momento se mueve una y otra que está muy cerca, que también había acumulado esa tensión, pues tiene que haber un reajuste de toda esa tensión", ha señalado.

Según Sánchez Guitián, el hecho de que no haya sido un terremoto muy profundo ha tenido un efecto "muy importante" en los daños registrados ya que la energía "tiene menos espacio para disiparse" y además se encuentra con material sedimentario blando sobre la que estén apoyadas las estructuras de construcción. "(Esto) inestabiliza el propio terreno sobre el cual se asienta la estructura, generando una caída de las estructuras si no están bien construidas de acuerdo a esa resistencia", ha explicado.

Según ha indicado, Venezuela, "desgraciadamente, no tiene esa madurez que se necesita para llegar a esa resiliencia de la que tengo hablamos ahora". En este sentido, ha instado a invertir en prevención y "usar el conocimiento técnico y científico, en este caso la geología, y saber muy bien qué terreno tienes debajo y que si ese riesgo existe hay que poner todos los recursos económicos a disposición de la sociedad para que esto no genere daños".

En líneas generales, ha apuntado que recomendaría a la población que, ante un terremoto, busque siempre lugares con una estructura "sólida" como una puerta. Una vez pase, ha aconsejado salir de la estructura en la que uno se encuentra para buscar un espacio diáfano. "El problema aquí es que no ha dado tiempo", ha lamentado.

SISTEMAS ANTISÍSMICOS Y NORMATIVA CONTRA "EL EFECTO DOMINÓ"

Por su parte, el catedrático de arquitectura Universidad Europea de Madrid, José Luis Estrán Penelas, ha explicado en declaraciones a Europa Press que es posible que "algunos o bastantes edificios" hayan aguantado en pie, aún con la aparición de fisuras, grietas, etc. Sin embargo, si un edificio "no tiene una estructura calculada con sistemas antisísmicos, se ven esas imágenes de cómo se derrumban y se caen solos prácticamente".

En lo que respecta a los terremotos de ayer, ha apuntado a que los inmuebles tienen que tener "una separación mínima por normativa para que si se cae un edificio no afecte al otro y no se produzca un efecto dominó". A su vez, ha especificado que estos problemas se verían exacerbados en posibles réplicas.

"El primer embate o el primer terremoto lo puede resistir, pero ¿qué ocurre? Que claro, ya está afectado con grietas (...) En un momento determinado se empiezan a debilitar, sobre todo las uniones entre forjados y pilares, y en un segundo terremoto, pues se puede venir abajo, vamos, con alta probabilidad", ha avisado.