La presidenta del CSIC elogia el papel fundamental del vidrio en el desarrollo de la humanidad

España estrena en el RJB las celebraciones del Año Internacional del Vidrio que terminarán en Nueva York en diciembre

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, ha destacado las propiedades fundamentales del vidrio a lo largo de la historia para el desarrollo de la humanidad y, en particular, en la lucha contra la pandemia.

Durante la inauguración de las actividades con motivo del Año Internacional del Vidrio 2022 --declarado por la ONU el 18 de mayo de 2021-- en el Real Jardín Botánico de Madrid, Menéndez ha destacado que este material ha jugado un papel "fundamental" en el desarrollo de la humanidad y ha sido "crucial" en la evolución de la arquitectura, la automoción, los artículos para el hogar o los envases, entre otros.

"No podemos olvidar la importancia del vidrio en la batalla contra la pandemia global de la COVID-19, como envase idóneo para las vacunas, gracias a su resistencia a temperaturas extremas y a diferentes grados de pH y acidez", ha señalado.

En el evento con motivo del IYOG2022 (siglas del Año Internacional del Vidrio en inglés), el embajador de la Misión Permanente de España ante la ONU en Nueva York, Agustín Santos, acompañado por la consejera de la misión, Ana Alonso, ha valorado que el vidrio es un material versátil y maleable, que ha acompañado a la humanidad en su desarrollo contribuyendo a que este mismo desarrollo sea "sostenible y justo".

Precisamente, España, junto a Egipto y Turquía, ha sido uno de los impulsores de la iniciativa que culminó con la primera declaración de un Año Internacional de la ONU dedicado a un material: el vidrio.

En un mensaje grabado, el embajador de España ante la ONU ha resaltado que los científicos, educadores, ingenieros, fabricantes y artistas del vidrio son los protagonistas de este año junto con la sociedad civil, receptora y participante de miles de actividades que se han programado.

Por su parte, el director del Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC), Fausto Durán, ha expresado que el Año Internacional del Vidrio 2022, liderado por España en la ONU y apoyado desde el inicio por el CSIC es una oportunidad de visibilizar el trabajo investigadora y demostrar el compromiso de la ciencia con la industria y la investigación vidriera, así como con la sociedad y la sostenibilidad.

Durante su intervención, Durán realizó un repaso por la historia del vidrio, desde su nacimiento en las ciudades de Tiro y Sidón (actual Líbano) hasta la actualidad, y explicó el proceso de designación del IYOG2022, que contó desde el inicio con el respaldo de la Misión Permanente de España en la ONU.

A continuación, la presidenta del IYOG2022 y responsable del grupo de investigación GlaSS en el ICV-CSIC, Alicia Durán, ha reconocido que la idea de celebrar el Año Internacional del Vidrio nació en 2014 en Estados Unidos ya que igual que hubo una Edad del Bronce y una Edad del Hierro, se justificó la idea de la "naciente Edad del Vidrio, por su papel protagonista en múltiples aplicaciones".

Así, ha añadido que entre 2015 y 2016 la revista Internacional Journal of Glass Applied Science (IJAGS), publicó dos números especiales titulados Welcome to the Glass Age (Bienvenidos a la Edad del Vidrio) que "justificaban y conceptualizaban" la necesidad y oportunidad de este IYOG2022 de ONU.

Durán ha explicado como el vidrio es "la joya escondida para generar un futuro neutro en carbono" que ha contribuido desde su nacimiento hace más de 5.000 años al desarrollo de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. En concreto, ha precisado como en la actualidad este material es un elemento "esencial" para sectores clave como la energía, la biomedicina, la agricultura, la electrónica, la información y las comunicaciones, la óptica o el sector aeroespacial.

Asimismo, ha defendido que el vidrio contribuye a once de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030, han contribuido a que la ONU lo que ha permitido que tras un intenso trabajo la ONU designase 2022 como Año Internacional del Vidrio (IYOG).

El director del Real Jardín Botánico, Esteban Manrique, dio la bienvenida al acto al que asistieron cerca de 150 representantes del sector vidriero en todas sus dimensiones --científicas, artísticas, museísticas, del mundo empresarial y de la cadena del reciclaje de ese material-- es la primera de cientos de actividades que se desarrollarán a lo largo del año tanto a nivel nacional como internacional.

En el evento, representantes de la Fundación Centro Nacional del Vidrio (FCNV) y Patrimonio Nacional, Ecovidrio, Vidrio España y Confederación Empresarial Española del Vidrio y la Cerámica (CONFEVICEX) presentaron ponencias en las que se destacó la importancia de este material y las distintas aplicaciones que tiene en el día a día de la ciudadanía.

A lo largo del año, tanto en España como a nivel internacional tendrán lugar seminarios, conferencias, publicaciones en revistas científicas, exposiciones artísticas y acciones educativas. En estas actividades participarán científicos, industriales, tecnólogos, educadores y artistas para tratar todo lo que implica el mundo del vidrio.

La conferencia de clausura tendrá lugar en Tokio (Japón) el 8 y 9 de diciembre y el año se cerrará el 14 de diciembre en la sede de la ONU en Nueva York (EE UU).