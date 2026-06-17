La primavera de 2026 en España fue la segunda más cálida de la serie histórica y el verano se prevé también más caluroso

Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primavera de 2026 en España fue la segunda más cálida de la serie histórica, según el balance revelado este mércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Además, se prevé también que el verano, tanto meteorológico como astronómico, sea más cálido de lo normal.

Así, la primavera -1 de marzo y el 31 de mayo-, tuvo carácter extremadamente cálido en la España peninsular, con una temperatura media de 14,0 °C. Supera así en +1,6 °C la media de esta estación (periodo de referencia 1991-2020). Fue la segunda primavera más cálida desde el comienzo de la serie en 1961, solamente superada por la del año 2023, que fue dos décimas de grado más cálida. De las 15 primaveras más cálidas registradas, 12 han ocurrido en este siglo XXI. La última primavera (y cualquier estación del año) más fría de lo normal se registró en el año 2018.

La primavera arrancó con un mes de marzo normal en cuanto a temperaturas, pero abril fue extremadamente cálido: fue el abril más cálido de la serie e incluso en amplias zonas tuvo, en promedio, temperaturas medias cerca de 4 °C superiores a lo normal. Mayo comenzó con un ambiente frío para la época, pero un intenso episodio cálido a partir del día 19 hizo que, en conjunto, tuviese carácter muy cálido.

En primavera hubo 19 estaciones de la red principal que batieron el récord de temperatura media para la primavera. Hubo, a lo largo del período, varios episodios cálidos. Destacan los ocurridos entre el 3 y el 11 de abril y entre el 15 de abril y el 2 de mayo, pero, especialmente, el episodio que tuvo lugar a partir del 19 de mayo y hasta finales de mes, cuando las temperaturas llegaron a estar, en el conjunto de la Península, más de 6 °C por encima de sus valores normales.

Fue en ese episodio de mayo cuando se alcanzaron las temperaturas más elevadas de la primavera. Destacan los 40,5 °C en Sevilla aeropuerto y los 39,5 °C de Córdoba aeropuerto el día 31. En 16 estaciones se batió el récord de temperatura máxima registrada en primavera. En cuanto a las temperaturas mínimas, los valores más fríos se registraron a finales de marzo, cuando el Puerto de Navacerrada registró -7,5 °C el día 29 y Molina de Aragón (Guadalajara) -6,1 °C el día 30.

PRIMAVERA SECA

La primavera fue, en conjunto, seca en cuanto a precipitaciones. Los 134 mm acumulados en la España peninsular suponen el 75 % del valor normal en el periodo de referencia 1991-2020. La primavera de 2026 fue la decimocuarta más seca desde el comienzo de la serie en 1961 y la séptima del siglo XXI, empatada con la de 2014. En Canarias fue la primavera más húmeda de la serie desde 1961.

Marzo fue normal en cuanto a precipitaciones, abril fue muy seco y mayo tuvo carácter seco. Entre los episodios registrados destaca el asociado a la Borrasca Therese en Canarias, donde dejó 166 mm en Izaña y 67 mm en Tenerife Norte aeropuerto el día 24 de marzo. El día 10 se acumularon 49 mm en Alicante y 49 mm también se registraron en Hondarribia, Malkarroa, el día 13.

VERANO MÁS LLUVIOSO

Mientras, el verano climatológico -junio, julio y agosto- presenta como escenario más probable el de temperaturas superiores a lo normal en todo el país. En cuanto a las precipitaciones, aunque la incertidumbre es mayor, podrían ser superiores a lo normal debido a una mayor frecuencia de episodios de tormentas. En cuanto al trimestre formado por julio, agosto y septiembre, más ajustado al verano astronómico, hay una muy alta probabilidad (superior al 70 %) de que sea más cálido de lo normal en la mayor parte de la Península y en Baleares. En zonas del suroeste y Canarias la probabilidad es ligeramente inferior, entre el 60 y 70 %.

En cuanto a las lluvias, hay una probabilidad del 40 al 50 % de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal en buena parte del país, incluso con una probabilidad del 50 al 60 % en las islas canarias orientales y el sureste peninsular. Esta mayor probabilidad de precipitaciones está asociada a una posible mayor frecuencia de episodios de tormentas.