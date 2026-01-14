Prime Video integra desde hoy los canales de RTVE en su plataforma tras un acuerdo con la Corporación

Archivo - FILED - 04 June 2025, North Rhine-Westphalia, Cologne: The logo of the video streaming portal Prime Video of the US online mail order company Amazon can be seen at a photo session for the program presentation "Amazon Prime Video presents Germany - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo
MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Prime Video ha anunciado este miércoles un acuerdo para distribuir los canales de RTVE en su plataforma a partir de este miércoles 14 de enero.
Según ha detallado en un comunicado, los usuarios de Prime en España podrán acceder a las emisiones en directo de La 1, La 2, Canal 24 Horas, Clan y Teledeporte sin coste adicional. RTVE estará disponible en Prime Video como parte de la suscripción Prime.
"Este acuerdo ofrece a los espectadores españoles una forma conveniente de descubrir y disfrutar de la diversa programación de RTVE a través de Prime Video con una sección dedicada en la página principal de TV en Directo", ha explicado.
De este modo, los espectadores podrán acceder a contenido deportivo, incluyendo La Vuelta a España y eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos en Teledeporte; noticias y programas de actualidad a través del Canal 24 Horas.
Prime Video también dará acceso a programas de entretenimiento como 'Hasta el fin del mundo', 'Masterchef' y 'La Promesa' en La 1; contenido cultural y documentales en La 2 incluyendo 'Saber y ganar', 'Días de cine' y 'La noche temática'; y programación infantil en Clan con Peppa Pig, Momonster y Los Lunnis.
"Tras las exitosas integraciones de suscripciones adicionales en toda Europa, nos complace enormemente ampliar nuestra colaboración con RTVE con este acuerdo que permitirá a nuestros suscriptores Prime en España acceder a la oferta completa de canales de RTVE directamente desde Prime Video. Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de entretenimiento más completa, reuniendo contenido de máxima calidad en un único servicio de streaming y consolidando así a Prime Video como un destino de referencia para el entretenimiento en España", ha afirmado Elisabetta Carruba, Director, Channels, EMEA.